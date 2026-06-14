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В Одесі власник ресторану Turkuaz жорстоко побив жінку

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Одесі власник ресторану Turkuaz жорстоко побив жінку
Власник одеського ресторану побив жінку
скріншот з відео

За даними поліції, жінка вимкнула робочий інструмент з електромережі, після чого між нею та 58-річним директором закладу почалася бійка 

У суботу, 13 червня, на вулиці Дерибасівській в Одесі стався конфлікт між 68-річною місцевою мешканкою та 58-річним директором ресторану Turkuaz. Про це пише «Главком» із посиланням на поліцію Одеської області.

Суперечка виникла в арці на вході до житлового будинку, де розташований заклад, через зауваження жінки працівникам, які виконували ремонт поруч із рестораном. У ході інциденту одеситка вимкнула робочий інструмент з електромережі, після чого словесна перепалка з керівником закладу переросла у побиття.

Обидва учасники конфлікту подали заяви до поліції. Правоохоронці внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями про хуліганство та умисне легке тілесне ушкодження. Наразі під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури тривають слідчі дії, а точні обставини події та ступінь тяжкості травм, отриманих обома сторонами, будуть з'ясовані під час розслідування.

У мережі з'явилося відео, де власник ресторану Turkuaz вибачився перед жінкою за напад.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва побутовий конфлікт між колишніми співмешканцями закінчився кривавою різаниною. Чоловік, який прийшов на допомогу жінці, отримав п'ять ударів ножем у тулуб.

Інцидент стався у під’їзді житлового будинку на вулиці Остафія Дашкевича. Між місцевою мешканкою та її колишнім цивільним чоловіком спалахнула сварка через невирішені питання у стосунках. У розпал конфлікту киянка зателефонувала своєму 41-річному знайомому, який перебував неподалік, і попросила захистити її.

Теги: Одеса кримінал бійка

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