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В Одесі у розпал літнього сезону подорожчає проїзд у маршрутках: названо ціну

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Одесі у розпал літнього сезону подорожчає проїзд у маршрутках: названо ціну
Попередній тариф (20 грн) був встановлений ще у грудні 2024 року
фото: Одеська міська рада (ілюстративне)

Міськрада наголосила, що Одеса має найдовші маршрути, а ціна за проїзд одного кілометра залишається найнижчою серед великих міст України

Вартість проїзду в одеських маршрутках зміниться. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міськраду Одеси.

Зазначається, що 27 червня 2026 року проїзд коштуватиме 25 гривень. Міськрада та перевізники узгодили нову ціну, щоб уникнути транспортної кризи та зберегти кількість автобусів на лініях.

«Попередній тариф (20 грн) був встановлений ще у грудні 2024 року, і розраховувався з вартості пального 55 грн/л. За цей час ціна дизелю зросла до 75-80 грн/л. Також суттєво подорожчали запчастини та мастила, вартість яких залежить від курсу валют», – йдеться у повідомленні.

Пресслужба додала: «З березня 2026 року у Львові, Києві, Дніпрі, Черкасах та Миколаєві проїзд вже коштує 25-30 грн. При цьому Одеса має найдовші маршрути, а ціна за проїзд одного кілометра залишається найнижчою серед великих міст України».

Нагадуємо, що у Києві планують оновити тарифи на проїзд у комунальному громадському транспорті. Разова поїздка у метро, трамваях, тролейбусах та автобусах коштуватиме 30 грн. На тлі цих масштабних тарифних змін «Главком» нагадує, які категорії громадян і надалі матимуть право на безкоштовні поїздки у столиці.

Однак проєкт розпорядження про встановлення нових тарифів на проїзд у Києві проходить необхідні етапи погодження, тож остаточного рішення ще немає.

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Теги: Одеса громадський транспорт

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