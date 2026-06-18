Жителі Підмосков'я після дронової атаки масово скаржаться на токсичні опади (фото)

У Москві та області усувають та оцінюють наслідки атаки безпілотників

Росіяни починають розуміти причинно-наслідкові зв'язки

Стовпи чорного диму, отруйні опади та палаючі торгові центри змусили росіян відкрито закликати до повалення диктатора Володимира Путіна, який приніс війну в їхні домівки. Про це повідомляють моніторингові канали та опозиційні російські пабліки, інформує «Главком».

Наймасштабніший удар безпілотників по Москві та Підмосков'ю не лише паралізував інфраструктуру, а й підірвав внутрішню стабільність Росії. Мешканці навколишніх районів Москви пишуть, що на місто падає токсичний дощ.

Люди масово публікують фото «нафтового дощу» – жирні чорні плями повністю вкрили приватні автомобілі, дитячі майданчики, вікна та балкони багатоповерхівок.

Росіяни відкрито висміюють заяви Міноборони Росії про «успішне збиття» і починають розуміти причинно-наслідкові зв'язки.

«Наше ППО просто нуль, нас травлять нафтою, діти в лікарнях! Заради чого все це?!»

«Поки ми не знесемо цього старого в Кремлі, нас бомбитимуть щодня. Треба валити Путіна, інакше згорить уся Москва!»

«Зеленський чітко сказав: горить Україна – горітиме Москва. Путін нас просто знищує, час виходити на вулиці!»

«Главком» писав, що Україна не залишить без відповіді російські удари по своїх мирних містах і продовжить методично переносити бойові дії на територію країни-агресорки. Масштабні атаки по об'єктах у РФ є єдиним дієвим способом змусити Кремль припинити війну. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський. Глава держави підкреслив, що українська сторона прагне виключно справедливого миру, проте в умовах безперервного російського терору діятиме максимально жорстко та дзеркально.

До слова, президент України Володимир Зеленський прокоментував атаку на Москву. Він підтвердив вже друге за тиждень ураження Московського НПЗ. Зеленський також зазначив, що цими днями українські партнери відзначали «влучність і дієвість наших мідлстрайків та далекобійних санкцій».

У мережі з'явилися яскраві кадри вибуху на Московському нафтопереробному заводі в районі Капотня. На відео зафіксовано момент детонаціїодного з резервуарів із паливом.