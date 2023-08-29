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Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Росія в паніці готується до нової спроби держперевороту – ЗМІ
Диктатор Путін боїться нового заколоту в Росії
фото з відкритих джерел

Диктатор Путін наказав російським спецслужбам придушувати можливі військові заколоти

У Кремлі вважають, що після смерті власника приватної військової компанії «Вагнер» Євгена Пригожина існує загроза нового військового заколоту. Про це повідомляє Moscow Times, посилаючись на три джерела, зокрема урядовця, який раніше служив у силових структурах.

За словами джерел із силових та урядових структур, спецслужби вже працюють над тим, щоб проконтролювати й не допустити «виступів», подібних до того, що «Вагнер» організував наприкінці червня.

«Танки, що підійшли на відстань менш ніж 200 км до Москви, справили незабутнє враження на Володимира Путіна, який править понад два десятиліття. Пригожин не лише кинув виклик командуванню армії, а й не послухався особистого наказу президента, тому був визнаний загрозою режиму», – заявили джерела.

За їх словами, Кремль не зможе зберегти ПВК «Вагнера» в нинішньому вигляді і її розформують.

«Багато членів «Вагнера» вважають, що за загибеллю Пригожина може стояти влада. І влада не може ігнорувати такі ризики», – сказав аналітик International Crisis Group Олег Ігнатов.

Як зазначається, за два дні після ліквідації Пригожина президент РФ Володимир Путін підписав указ, який вимагає від «вагнерівців» присягнути на вірність. Усі члени позаармійських воєнізованих формувань, включаючи добровольчі батальйони та територіальну оборону, зобов'язані скласти присягу перед державним прапором і присягнути захищати «конституційний лад».

«Путін хоче жорсткіше контролювати ПВК «Вагнер», щоб переконатися, що він не зіткнеться з повторенням кризи в майбутньому», – зазначив Натія Сескуріа, науковий співробітник лондонського Royal United Services Institute.

Як повідомлялося, увечері 23 червня власник ПВК «Вагнер» Євген Пригожин заявив, що російські війська вдарили ракетами по тилових таборах його найманців, і пообіцяв «відповідь». Міноборони Росії заперечило його слова. Олександр Лукашенко провів переговори з Пригожиним, і той нібито прийняв пропозицію зупинити рух «вагнерівців» на території Росії.

Нагадаємо, що надвечір 23 серпня у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

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Теги: путін росія Євген Пригожин ПВК «Вагнер» держпереворот

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