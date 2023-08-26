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Валентина Емінова Заступниця головного редактора «Главкома»

Україна нарешті відірветься від Росії? Чи знову все їм пробачимо...

glavcom.ua
Чим менше росіяни бачитимуть тут собі шансів знайти однодумців, тим менше шансів, що вони нападуть
малюнок: Борис Грох

Ми з вами можемо мінімізувати ризики «руського миру»

Півтора роки як почалася велика війна. Чи відірве вона нас від Росії назавжди?

Не думаю, бо війні з Росією більш ніж півтора роки. Більш ніж десять. Більше ніж сто. І завжди потім комусь все попалене, пограбоване, поґвалтоване забувалося, і метастази мижебратьєв знову розповзалися всією країною.

Тож, як довго триватиме ця ремісія? Століття? То вже залежить від нас. Виростуть діти, які спали і гралися у підвалах, вони народять своїх дітей і розкажуть їм, чому досі ненавидять салюти. Чому вони бачили діда тільки молодого – на фото, в пікселі. Вони розкажуть, як у підвалі було холодно і не було чого їсти. Відведуть до місця, де стояв прабабин дім і до пісочниці, де влітку 2021 ліпили пасочки, а взимку 2022 поховали дівчинку із сусіднього під’їзда.

Розкажуть, як вони, ще задовго до цього, стали не просто кримчанами чи луганчанами, а вепеел. Вимушено переміщеними особами.

А от діти цих дітей вже опиняться під ризиком прочитати десь, що «не всьо било так однозначно». Як сучасним українським підліткам про совок, цим промиватимуть мізки, що дружба з Росією була хорошим і спокійним часом для України. Тільки замість ковбаси по два двадцять був долар по вісім. І то і то було великим обманом, от тільки хто коли тих вар’ятів з їхнім дурним правдорубством слухає.

Але ми з вами можемо мінімізувати ризики. Максимально захистити ще одне покоління від анабой янсур, видираючи і випалюючи з українського ґрунту все російське. Формуючи у себе і у наступних поколінь український менталітет.

Не російські герої. Не російські меми. Не російські автори, пісні і пам’ятники. Не російський ютуб, фейсбук і тікток. У нас все є українською, а чого нема – є англійською, польською тощо. У вжитку має бути яке завгодно, тільки не російське, навіть якщо здається, що це безневинний мультік про Машу і Ведмедя чи пісня про офіцерів. Вони колонізатори. У них нема нічого безневинного. Спочатку російський мультик, потім російський серіал, потім книжка Захара Прилепіна, а потім знову «не всьо так однозначно», війна і зруйновані міста. Ви же це знаєте, ви же це самі прожили, ви же дивилися лекції з історії України вже дорослими на ютубі.

Чим менше анабой янсур бачитиме тут собі шансів знайти однодумців, тим менше шансів, що вони нападуть. Чим менше в нас буде російського, тим краще буде наше життя. Ну правда, ви ж бачили колись Росію? Тільки Росію, а не Москву. Що ми можемо запозичити з того, що в них є, щоби нам покращало?

Спитайте себе сьогодні, у післядень Дня Незалежності, як багато українського і російського є в вас.

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Джерело
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Теги: росія Україна війна

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Валентина Емінова

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