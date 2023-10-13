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Як пропагандисти перебільшують успіхи на фронті: дані ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Як пропагандисти перебільшують успіхи на фронті: дані ISW
фото ілюстративне

Востаннє втрати РФ у пропагандистських медіа показували у лютому 2023 року

Російські пропагандистскьі ЗМІ відзначають російські наступальні операції, але переважно ніяк не реагують на значні втрати техніки, понесені лише кілька днів боїв. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що востаннє втрати у російських медіа показували у лютому 2023 року, коли російські війська втратили цілу колону бронетехніки під час завершення російського наступу на Вугледар.

У ISW зазначають, що не виключають «цензуру» у зв'язку із арештом відомих критиків, які брали участь у програмах. Блогери бояться сказати зайве, щоб не випробувати таку саму долю.

Деякі відомі російські блогери співпрацюють із формуваннями «Народного ополчення Донецької Народної Республіки». Багато хто з них воює в районі Авдіївки, і це ще більше стимулює блогерів перебільшувати заявлені перемоги та мовчати про поразки. 

Зокрема, аналітики ISW зазначають, що війська Російської Федерації розпочали широкомасштабну та тривалу атаку на Авдіївку в Донецькій області. Напади відбуваються одночасно з різних напрямків та з використанням бронетехніки. 

Проте з 10 жовтня сумарно ЗС РФ змогли захопити лише 4,52 кв. км з різних напрямків навколо Авдіївки. Наразі російські війська перебувають на відстані 3,32 кілометра від наземної лінії зв'язку ЗСУ трасою О0562 з півдня і на відстані 5,52 км на північ від Авдіївки.

За даними експертів, російські війська зазнали втрат у значній кількості бронетехніки під час своїх наступальних операцій. Аналітики висловили припущення, що це може бути пов'язане з тим, що керівництво Збройних сил Російської Федерації не взяло на увагу досвід попереднього наступу під Вугледаром у лютому 2023 року. Тоді окупанти намагалися наступати у великих колонах.

До слова, ЗСУ продовжують контрнаступ поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Зафіксовано поступ на обох ділянках фронту.

Теги: війна окупанти

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