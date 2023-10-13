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ЗСУ просунулися двох напрямках: оцінка ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ просунулися двох напрямках: оцінка ISW
фото з відкритих джерел

України, українські війська відбили російські атаки поблизу Макіївки, Торського та Серебрянського лісництва

ЗСУ продовжують контрнаступ поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Зафіксовано поступ на обох ділянках фронту. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Начальник прес-служби східного угруповання військ Ілля Євлаш заявив, що російські війська концентрують наступальні операції на напрямках Сіньківка та Іванівка, а також перекидають перекидають артилерію та особовий склад Лиман.

За словами Генштабу України, українські війська відбили російські атаки поблизу Макіївки, Торського та Серебрянського лісництва.

Російський блогер заявив, що російські війська атакували з Діброви. Євлаш заявив, що російські військові зосередили сили на Макіївському напрямку, а також зосереджують наступальні операції у районі Невського та Серебрянського лісництва.

Голова адміністрації Луганської області Артем Лисогор повідомив, що російські війська посилили свою присутність на землі біля Серебрянського лісництва. За повідомленням військового оглядача з України, підрозділи російської армії активно рухаються навколо Макіївки, а також спостерігається підвищена активність у районі Серебрянського лісництва.

Міністерство оборони Російської Федерації заявило, що російські війська відбили атаки українських сил у районі Макіївки, Ямполівки, Діброви, Торського та Серебрянського лісництва.

За словами ISW, ЗСУ продовжили контрнаступ на Бахмутському напрямку і просунулися вперед. Український генеральний штаб повідомив, що українські війська досягли деяких невизначених успіхів на схід від Кліщіївки та на схід від Андріївки.

Ілля Євлаш заявив, що українські сили продовжують наступальні операції на Бахмутському напрямку та просунулися на кілька сотень метрів у невказаних районах. Міністерство оборони Росії заявило, що російські війська відбили три українські атаки в районі Кліщіївки, а російські блогери повідомили, що російські війська також відбили українські атаки в районі Андріївки та Озаранівки.

 Український генеральний штаб повідомив, що українські сили відбили російські атаки в районі Андріївки.

Російські війська продовжують атакувати позиції України неподалік Авдіївки, і мають обмежені успіхи в цьому напрямку. Згідно з відеозаписами із геолокацією, опублікованими 11 та 12 жовтня, російські війська просунулися на захід і південь від Красногорівки, а також на схід від Первомайського.

Російські блогери стверджують, що вони захопили висоту на північному фланзі Авдіївки, неподалік Авдіївського коксохімічного заводу, та увійшли до Степового, захопивши ділянку залізниці на південь від Авдіївки.

Українські військові повідомили, що відбили атаки російських сил на Авдіївку та намагання російських військ прорватися поблизу Степового, Ластівчиного, Тоненького і Невельського на південний схід від Північного і на південь від Первомайського.

Російські та українські війська обмінялися ударами по маршрутах матеріально-технічного забезпечення поблизу Авдіївки. Російські джерела також стверджували, що російські війська знищили залізничну станцію Очеретине.

Українські війська сильно пошкодили міст між окупованими Росією Горлівкою та Ясинуватою, який, ймовірно, підтримує російську логістику у напрямку до Авдіївки. Російський блогер заявив, що російській окупаційній владі, можливо, буде важко відремонтувати міст через його близькість до лінії фронту.

Російські війська продовжили атаки на захід і південний захід від Донецька і досягли незначних успіхів. Відеозапис з геолокацією, опублікований 12 жовтня, показує, що російські війська домоглися обмеженого поступу на південь від Новомихайлівки. Український генеральний штаб повідомив, що українські сили відбили більше 10 російських атак поблизу Мар'їнки, Перемоги та Новомихайлівки.

Генеральний штаб України та Олександр Штупун, Спікер Об'єднаного прес-центру Сил оборони таврійського спрямування, повідомили про те, що українські війська відбили атаки російських сил на південний схід від Вугледару на заході Донецької області.

Українські війська продовжують обмежені наступальні операції вздовж кордону Донецької та Запорізької областей і не здійснили значних просувань. Російські блогери стверджують, що протягом останньої доби українські війська знизили свою наступальну активність в районі кордону Донецької та Запорізької областей.

Російські війська здійснили наступальні операції вздовж кордону Донецької та Запорізької областей і, за повідомленнями, слід сказати, що здійснили невеликі просування. Російський блогер заявив, що підрозділи російської армії здійснили невеликі просування у районі Урожайного.

Повідомляється, що українські війська трохи просунулися у західній частині Запорізької області. Генштаб та Штупун повідомили, що українські війська покращили свої тактичні позиції на захід від Роботино.

Російський блогер стверджував, що українські війська атакували поблизу Новопокровки та Новокарлівки. Російські блогери стверджували, що російські війська відбили українські атаки на лінії Роботино-Копані та поблизу Вербового. Російські блогери стверджували, що українські війська знизили темп наступальних операцій на заході Запорізької області.

Раніше повідомлялося, що на Авдіївському напрямку українські захисники за останню добу знищили вісім одиниць важкої техніки та ліквідували десятки окупантів. 

Нагадаємо, одночасно із контрнаступом на землі Україна проводить ще одну, потенційно важливішу кампанію – знищує російську логістику.

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Теги: контрнаступ Лиман Україна військові Генштаб

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