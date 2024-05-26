Як шукатимуть ухилянтів через «Оберіг»: ТЦК пояснив подробиці

Паперовий облік військовозобов’язаних мав суттєву ваду: людина формально перебувала на обліку, а реально ТЦК не знав, де її шукати

Сервіс «Оберіг» збирає інформацію з різних реєстрів, до прикладу, платників податків. Тому за цими даними ТЦК може знайти роботодавця розшукуваного військовозобов'язаного та через нього організувати прибуття цієї людини до військкомату. Про це повідомив заступник очільника мобілізаційного відділу ТЦК Солом’янського району Києва підполковник Павло Литвин, пише «Громадське».

«Паперовий облік військовозобов’язаних мав суттєву ваду: людина формально перебувала на обліку, а реально ТЦК не знав, де її шукати. Начебто маємо десятки тисяч військовозобов’язаних, а поповнити армію нема ким. Спробуй, вручи повістку, якщо людина не відчиняє тобі двері», – зазначив Литвин.

Із його слів, територіальний центр комплектування як установа працює цілодобово, проте це не означає, що послуги надаються 24/7. Відомо, що людей, які захочуть під час комендантської години стати відвідувачами ТЦК, мають передати поліції як порушників, а іншою причиною є людський фактор.

Що таке реєстр «Оберіг»

«Оберіг» – це єдиний електронний реєстр призовників, військовозобовʼязаних і резервістів віком від 18 до 60 років, який збирає, зберігає та обробляє дані для військового обліку.

Раніше вся інформація зберігалась здебільшого в паперових картках у ТЦК. Ці дані можна було легко «загубити» або втратити.

Тепер реєстр «Оберіг» має спростити процес мобілізації до лав ЗСУ, підвищити ефективність роботи ТЦК та запобігати корупції.

Раніше стало відомо, що зі 100% людей, які отримали повістки, до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) приходять лише 2%.

Нагадаємо, співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) відтепер мають право вручати повістки резервістам та військовозобов’язаним цілодобово.

Також Міноборони повідомляло, що військовозабов'язані не отримуватимуть повістки ні в мобільному застосунку «Резерв+», ні на електронну пошту.

До слова, згідно з мобілізаційним законом, який набув чинності 18 травня, військовозобов’язані зобов’язані протягом 60 днів оновити свої персональні дані. Після закінчення цього терміну, з 16 липня, повістки почнуть розсилати поштою.