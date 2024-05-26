Чи може ТЦК позбавити водійських прав: пояснення Міноборони

У межах мобілізації можуть позбавити транспортного засобу та водійських прав

Рішення щодо позбавлення громадянина права керувати транспортним засобом приймає суд

Територіальні центри комплектування (ТЦК) не можуть відняти у військовозобов'язаних водійські права. Проте це може зробити суд. Про це йдеться на сайті Міністерства оборони України.

У разі невиконання обов’язків військовозобов’язаним ТЦК може подати позов до суду щодо тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації.

«Суд прийматиме рішення щодо позбавлення права керування транспортним засобом. Рішення суду у таких справах підлягають негайному виконанню», – йдеться в повідомленні.

Крім того, у межах мобілізації можуть вилучити транспортний засіб. Але якщо це єдиний транспортний засіб громадянина, він не підлягає вилученню. Порядок виконання військово-транспортного обов’язку визначається Кабінетом Міністрів України.

Нагадаємо, що 18 травня 2024 року набув чинності закон про новий порядок мобілізації, згідно із яким ТЦК отримали право мобілізувати транспортні засоби громадян. Вилучатимуться машини за певної процедури та не у всіх громадян – депутат Федір Веніславський наголосив, що нові норми не торкнуться 90% українців.