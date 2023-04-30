Урядовий літак, який вилетів із Криму після вибухів, приземлився у Москві

Аеропорт Сімферополя закрито для цивільних літаків

Російський урядовий борт Ту-204−300, який вилетів із Криму після вибухів та масштабної пожежі на нафтобазі у Севастополі, приземлився у Москві. Про це повідомляють «Крим.Реалії», посилаючись на дані сервісу Flightradar.

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Маршрут польоту Ту-204-300 за даними сервісу Flightradar

Наразі невідомо, хто саме перебував на борту лайнера RA-64059. Зазначається, що аеропорт Сімферополя закрито для цивільних літаків.

Видання додало, що спеціальний льотний загін Росія – підприємство, що забезпечує перевезення повітряним транспортом посадових осіб РФ та інших осіб спецслужб та збройних сил Росії. Базується у московському аеропорту Внуково у спеціальному урядовому терміналі.

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Нагадаємо, у тимчасово захопленому Криму 29 квітня пролунали вибухи. В Севастополі спалахнула нафтобаза. Після інциденту налякані окупанти почали тікати до Росії.

Дивіться фото та відео пожежі в окупованому Севастополі.