Урядовий літак, який вилетів із Криму після вибухів, приземлився у Москві
Аеропорт Сімферополя закрито для цивільних літаків
Російський урядовий борт Ту-204−300, який вилетів із Криму після вибухів та масштабної пожежі на нафтобазі у Севастополі, приземлився у Москві. Про це повідомляють «Крим.Реалії», посилаючись на дані сервісу Flightradar.
Наразі невідомо, хто саме перебував на борту лайнера RA-64059. Зазначається, що аеропорт Сімферополя закрито для цивільних літаків.
Видання додало, що спеціальний льотний загін Росія – підприємство, що забезпечує перевезення повітряним транспортом посадових осіб РФ та інших осіб спецслужб та збройних сил Росії. Базується у московському аеропорту Внуково у спеціальному урядовому терміналі.
Нагадаємо, у тимчасово захопленому Криму 29 квітня пролунали вибухи. В Севастополі спалахнула нафтобаза. Після інциденту налякані окупанти почали тікати до Росії.
Дивіться фото та відео пожежі в окупованому Севастополі.
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