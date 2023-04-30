У Криму стає гаряче, окупанти спішно впорядковують поромну переправу

Росіяни усвідомлюють, що міст через Керченську протоку став вразливим

Російські окупанти терміново упорядковують поромну переправу між тимчасово окупованим Кримом та територією РФ. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці в Facebook. Він зазначив, що рішення уряду країни-агресора щодо поромної переправи є черговим серйозним сигналом для майже 1 мільйона громадян РФ, які незаконно оселилися в окупованому Криму.

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«Російські окупанти усвідомлюють, що міст через Керченську протоку став вразливим перед високоточною і далекобійною зброєю, яка вже є у ЗСУ, і тому терміново упорядковують поромну переправу між окупованим Кримом і територією РФ. Інша справа, чи вистачить їм передбачених для курсування шість поромів для того, щоб встигнути евакуювати деморалізовані війська, які будуть замкнені на півострові», – зазначив він.

«Отже, громадяни Росії, які вирішили, що вони можуть оселитися на вкраденій чужій території: не сподівайтеся на пороми – їх буде лише шість штук, які не зможуть евакуювати навіть всіх військових російської окупаційної армії. Тому, чим раніше ви добровільно залишите Крим, тим більше неприємностей ви уникнете, коли почнеться звільнення Криму Збройними силами України. Тому що нема чого зазіхати на чужі землі», – звернувся глава Меджлісу до окупантів.

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Нагадаємо, російський урядовий борт Ту-204−300, який вилетів із Криму після вибухів та масштабної пожежі на нафтобазі у Севастополі, приземлився у Москві.

Раніше повідомлялося, що у тимчасово захопленому Криму 29 квітня пролунали вибухи. В Севастополі спалахнула нафтобаза. Після інциденту налякані окупанти почали тікати до Росії.

Дивіться фото та відео пожежі в окупованому Севастополі.