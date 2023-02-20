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Окупанти знущаються з пенсіонерів на Херсонщині та наступають на п’ятьох напрямках

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Окупанти знущаються з пенсіонерів на Херсонщині та наступають на п’ятьох напрямках
Від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів
фото ілюстративне

У разі відсутності російського паспорта пенсіонерам погрожують залишити їх без пенсійних виплат

Триває 362-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав три ракетних та 22 авіаційних удари. Здійснив бпонад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Високою залишається загроза подальших російських авіаційних та ракетних ударів по всій території України. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Волинський, Поліський, Сіверський та Слобожанський напрямки

Онак формування наступальних угруповань противника не виявлено. Протягом доби ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Тимоновичі і Янжулівка Чернігівської області; Бунякине, Атинське, Стукалівка, Іскрисківщина, Запсілля, Покровка та Майське Сумської області, а також понад 20 районів населених пунктів на Харківщині. Серед них – Ветеринарне, Глибоке, Мороховець, Вовчанськ, Охрімівка, Бударки, Бологівка, Кам’янка, Тополі та Западне.

Куп’янський та Лиманський напрямки

Противник здійснив обстріли населених пунктів Дворічна, Піщане, Крохмальне і Першотравневе Харківської області; Стельмахівка, Площанка, Невське, Червонопопівка, Діброва на Луганщині та Спірне Донецької області.

Бахмутський напрямок

Обстрілів зазнали понад 15 районів населених пунктів, зокрема, Роздолівка, Васюківка, Залізнянське, Дубово-Василівка, Бахмут, Кліщіївка, Ступочки, Дружба, Північне та Залізне Донецької області.

Авдіївський та Шахтарський напрямки

Противник здійснив артилерійські обстріли понад 20 населених пунктів. Зокрема, це – Новобахмутівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Веселе, Богоявленка, Новоукраїнка, Пречистівка, Шахтарське та Нескучне Донецької області. Також ворог завдав авіаційних ударів в районі Олександрополя, Авдіївки, Марїнки та Вугледара.

Запорізький напрямок

Вогневого ураження зазнали райони 23 населених пунктів, включаючи Новопіль Донецької області; Ольгівське, Білогіря, Мала Токмачка, Павлівка, Новоіванівка, Кам’янське, Запорізьке, Вищетарасівка та Іллінка Запорізької області. Ворожі авіаудари зафіксовано поблизу Новополя на Донеччині та Малинівки і Малої Токмачки Запорізької області.

Херсонський напрямок

Від ворожого артилерійського вогню постраждали Херсон, а також райони понад 30 населених пунктів. Серед них – Зміївка, Берислав, Веселе, Бургунка, Іванівка, Інженерне, Херсон, Білозерка, Дніпровське, Берегове та Велетенське Херсонської області.

19 лютого, з артилерії, російські окупаційні війська обстріляли місто Гола Пристань Херсонської області, з метою звинуватити та дискредитувати Збройні Сили України. Також, для формування негативного ставлення до Сил оборони України, окупанти продовжують обстріли цивільних об’єктів окремих населених пунктів Каховського та Голопристанського районів Херсонської області.

Противник продовжує примусову російську паспортизацію громадян України на тимчасово зайнятих територіях Херсонської області. Зокрема, російська окупаційна так звана влада у Скадовську та Каланчаку, погрожуючи конфіскацією особистого майна, змушує прискорити процес отримання російських паспортів та переоформлення бізнесу рухомого і нерухомого майна за російським законодавством. У разі відсутності російського паспорта пенсіонерам погрожують залишити їх без пенсійних виплат. В результаті, у місцевих громадян виникла соціальна напруга та побоювання щодо втрати власного майна та бізнесу.

Авіація Сил оборони за добу завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та удару по зенітно-ракетному комплексу ворога на вогневій позиції.

Теги: війна окупанти росія Україна пенсіонери

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