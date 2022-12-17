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ЗСУ за добу вразили пункт управління та три склади боєприпасів ворога – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ за добу вразили пункт управління та три склади боєприпасів ворога – Генштаб

Протягом поточної доби противник завдав п'ять ракетних ударів

Триває 297-ма доба російського широкомасштабного вторгнення. Противник продовжує зосереджувати зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. На Лиманському напрямку намагається відновити втрачене положення. На інших напрямках ворог зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Протягом поточної доби противник завдав п'ять ракетних ударів. Під вогонь, зокрема, потрапила цивільна інфраструктура міст Дружківка та Краматорськ Донецької області. Дві ракети типу «Онікс», запущені з тимчасово окупованого Криму по Одеській області, успішно знищені силами протиповітряної оборони. Окрім того, окупанти здійснили понад 10 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ на різних напрямках і цивільній інфраструктурі Херсона. Зберігається загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій наших військ в районах населених пунктів Гай, Зернове, Яструбине і Кіндратівка Сумської області та Стрілеча, Красне, Стариця, Захарівка, Мілове, Фиголівка, Новомлинськ і Западне на Харківщині.

На Куп’янському напрямку обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони Кислівки, Котлярівки і Табаївки Харківської області та Стельмахівки і Невського на Луганщині.

На Лиманському напрямку ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Макіївка, Площанка, Червонопопівка, Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник безуспішно продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Обстріляв райони понад двадцяти населених пунктів. Серед них – Андріївка, Берестове, Благодатне, Бахмут, Кліщіївка, Часів Яр, Авдіївка, Водяне, Карлівка, Мар’їнка і Первомайське Донецької області.

На Новопавлівському напрямку ворог намагався уразити позицій наших військ поблизу Пречистівки, Вугледара та Шахтарського Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує обстрілювати наші позиції та цивільну інфраструктуру населених пунктів вздовж правого берега річки Дніпро. Вогневого впливу зазнали 32 населених пункти. Зокрема, Времівка і Новопіль Донецької області; Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка і Кам’янське на Запоріжжі та Херсон, Республіканець, Новокаїри, Чарівне і Ольгівка Херсонської області.

15 грудня в районах населених пунктів Токмак і Пологи, противник втратив понад 100 осіб пораненими і склад боєприпасів. Інформація щодо ліквідованих окупантів уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили п’ять районів зосередження особового складу, пункт управління та три склади боєприпасів загарбників.

Теги: ЗСУ Генштаб війна росія окупанти Україна

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