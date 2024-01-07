Японія виділила 37 млн доларів Україні: на що підуть кошти

Йоко Камікава сьогодні передасть нашій країні мобільні генератори і трансформатори

Японія надасть Україні 37 млн доларів на закупівлю систем для виявлення дронів. Про це повідомила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава під час спільного брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою.

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«Я ще раз рішуче засуджую триваючі ракетні та безпілотні атаки Росії на різні райони, в тому числі Київ. Під час навіть новорічних свят. І висловлюю свої щирі співвідчуття жертвам цих атак, я ще раз хотіла висловити свою повагу мужності українського народу, який так довго обороняється проти російської агресії», – підкреслила глава МЗС Японії.

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Вона наголосила, її візит до Києва свідчить про рішучу підтримку України з боку Японії. Крім того, вона пообіцяла допомогти нашій країні закупити системи для виявлення безпілотників.

«У межах нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести 37 млн доларів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних літальних апаратів», – зазначила Йоко Камікава.

Також вона розповіла, що Японія надала нашій країні п’ять мобільних генераторів та сім трансформаторів, щоб допомогти українцям пережити зиму. Сьогодні Йоко Камікава офіційно передасть це обладнання.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 січня, міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава прибула з неоголошеним візитом до Києва, щоб пообіцяти й надалі підтримувати Україну на тлі війни з Росією.