Головна Світ Політика
search button user button menu button

Японія виділила 37 млн доларів Україні: на що підуть кошти

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Японія виділила 37 млн доларів Україні: на що підуть кошти
Очільниця МЗС Японії Йоко Камікава зустрілася з українським колегою Дмитром Кулебою
фото: скриншот відео

Йоко Камікава сьогодні передасть нашій країні мобільні генератори і трансформатори

Японія надасть Україні 37 млн доларів на закупівлю систем для виявлення дронів. Про це повідомила міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава під час спільного брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою.

«Я ще раз рішуче засуджую триваючі ракетні та безпілотні атаки Росії на різні райони, в тому числі Київ. Під час навіть новорічних свят. І висловлюю свої щирі співвідчуття жертвам цих атак, я ще раз хотіла висловити свою повагу мужності українського народу, який так довго обороняється проти російської агресії», – підкреслила глава МЗС Японії.

Вона наголосила, її візит до Києва свідчить про рішучу підтримку України з боку Японії. Крім того, вона пообіцяла допомогти нашій країні закупити системи для виявлення безпілотників.

«У межах нашої підтримки Японія нещодавно вирішила внести 37 млн доларів до трастового фонду НАТО, щоб забезпечити систему виявлення безпілотних літальних апаратів», – зазначила Йоко Камікава.

Також вона розповіла, що Японія надала нашій країні п’ять мобільних генераторів та сім трансформаторів, щоб допомогти українцям пережити зиму. Сьогодні Йоко Камікава офіційно передасть це обладнання.

Нагадаємо, що сьогодні, 7 січня, міністерка закордонних справ Японії Йоко Камікава прибула з неоголошеним візитом до Києва, щоб пообіцяти й надалі підтримувати Україну на тлі війни з Росією. 

Читайте також: Посол Сергій Корсунський: Японці стали на наш бік, коли побачили, що росіяни брешуть
Теги: фінансування Україна Японія МЗС

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Україні з союзниками доведеться докласти зусиль для нарощування військового виробництва
Економіка України. Чого очікувати у 2024 році прогнози
29 грудня, 2023, 10:20
У Німеччині падає ціна квартир
У Німеччині cуттєво подешевшало житло: дані статистики
27 грудня, 2023, 14:56
На території Білорусі можуть перебувати тисячі депортованих окупантами українських дітей
Окупанти депортують українських дітей через Білорусь – омбудсмен
28 грудня, 2023, 06:30

Політика

Японія виділила 37 млн доларів Україні: на що підуть кошти
Японія виділила 37 млн доларів Україні: на що підуть кошти
Китай вводить санкції проти компаній США: причина
Китай вводить санкції проти компаній США: причина
Глава МЗС Японії сьогодні відвідає Україну: деталі візиту
Глава МЗС Японії сьогодні відвідає Україну: деталі візиту
Блінкен провів зустріч є Ердоганом: стали відомі деталі
Блінкен провів зустріч є Ердоганом: стали відомі деталі
У Німеччині посилюється тиск на Шольца щодо передачі ракет Taurus Україні – ЗМІ
У Німеччині посилюється тиск на Шольца щодо передачі ракет Taurus Україні – ЗМІ
Уряд Німеччини відповів, чи буде повертати в Україну чоловіків призовного віку
Уряд Німеччини відповів, чи буде повертати в Україну чоловіків призовного віку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Відомий військовий звернувся до ТЦК і Генштабу через мобілізацію
84K
Удар по аеродрому «Саки» в Криму: розвідка повідомила про втрати окупантів
58K
Чоловік відмовився від мобілізації, бо рідний брат уже воює: що вирішив суд
19K
Посол пояснив, чому японці стали на бік України
19K
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
14K
Мережа обурена. Московську церкву знову пустили в Київську Лавру

Новини

Хуртовини та мокрий сніг: прогноз погоди на 7 січня
Сьогодні, 04:50
7 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:50
Окупанти посилено штурмують на трьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:48
Місцями опади та ожеледиця: прогноз погоди на 6 січня
Вчора, 06:30
6 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Тимошенко запропонувала проєкт «справедливої мобілізації»
5 сiчня, 16:41

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua