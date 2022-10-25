ЄС починає розробляти план Маршалла для відбудови України: що відомо

Шольц: «Відбудова завжди можлива і що ніколи не запізно, аби виконати це завдання»

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що відбудова України буде відбуватися за «планом Маршалла XXI століття» і можливістю для побудови більш стійкої та міцної країни. Про це він заявив на відкритті Міжнародної експертної конференції з питань відновлення, реконструкції та модернізації України у Берліні.

«Ми знаємо, що жодна історія країни не подібна до іншої, але з нашого історичного досвіду ми знаємо, що відбудова завжди можлива і що ніколи не запізно, аби виконати це завдання. Ця конференція – про створення інфраструктури та розробку механізмів, які допоможуть полегшити і профінансувати те, що Джон Мейнард Кейнс у 1944 році назвав «постійна відбудова». Те, що тут на кону, є не менш ніж створенням нового плану Маршалла XXI століття, завдання поколінь, яке має початися зараз», – сказав Шольц.

Хто ініціював конференцію?

Ініціаторами зустрічі стали канцлер Німеччини Олаф Шольц та Європейська комісія. Конкретних грошових зобовʼязань учасники обговорення поки не матимуть.

Вона стартує 25 жовтня у Берліні. Очікується, що до конференції долучаться представники Великої сімки та Великої двадцятки, а також міжнародних організацій, громадянського суспільства та лідери бізнесу.

Скільки грошей потрібно на відновлення України?

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що збитки, яких зазнала Україна внаслідок російського вторгнення, вже сягають «понад $750 млрд».

У серпні Світовий банк, Єврокомісія та український уряд презентували звіт, згідно з яким збитки, завдані Україні у період до 1 червня, оцінювалися у понад 252 мільярди доларів, а вартість відбудови країни та її економіки – у $348,5 млрд. Але ці дані були озвучені ще до масштабної атаки Росії на енергетичні об’єкти України.

Що таке план Маршалла?

Програма фінансової допомоги державам Європи після Другої світової війни. Вона допомогла державам континенту швидко відновитись після спустошливого конфлікту. Ініціатором виступав американський держсекретар Джордж Маршалл. Тепер цю назву за аналогією використовують і для України.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц вважає, що після перемоги Україна стане потужним постачальником «зеленої» енергетики, експортером високоякісних промислових та сільськогосподарських продуктів, гігантом у цифровій галузі з одними з найрозвиненіших ІТ-спеціалістів у світі. Він також висловив переконання, що Україна стане членом Євросоюзу.

Раніше заступник глави Офісу президента Андрій Сибіга прокоментував підсумки донорської конференції в Лугано, яка скликалась заради відбудови України. За його словами, українська сторона недостатньо підготувалася до заходу.