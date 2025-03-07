Все заради економії? США закриють низку консульств у Європі

Критики Трампа кажуть, що скорочення дипломатичної присутності США ризикує підірвати лідерство й залишити небезпечний вакуум для Китаю і Росії

Раніше місії США по всьому світу почали звільняти персонал через кампанію Трампа і Маска зі скорочення урядових витрат

Державний департамент США найближчими місяцями готується закрити низку консульств, переважно в Західній Європі, а також планує скоротити кількість свого персоналу по всьому світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Guardian.

Крім того, Держдеп розглядає можливість об'єднання низки своїх експертних бюро в штаб-квартирі у Вашингтоні, що працюють у таких сферах, як права людини, біженці, міжнародне кримінальне правосуддя й боротьба з торгівлею людьми.

Минулого місяця агентство Reuters повідомляло, що місії Штатів по всьому світу попросили розглянути можливість скорочення американського й місцевого персоналу щонайменше на 10%, оскільки президент США Дональд Трамп і його союзник-мільярдер Ілон Маск розгорнули безпрецедентну кампанію зі скорочення урядових витрат.

Лейпциг, Гамбург і Дюссельдорф у Німеччині, Бордо і Страсбург у Франції та Флоренція в Італії увійшли до списку міст із меншими консульствами, можливість закриття яких розглядає Державний департамент, розповіли три чиновники, додавши, що все ще може змінитися, оскільки деякі співробітники виступають проти закриття.

Ще, за словами чиновників, днями Держдепартамент повідомив Конгресу про плани закриття свого «відділення» в місті Газіантеп (Туреччина), звідки Вашингтон підтримує гуманітарну роботу на півночі Сирії.

«Державний департамент продовжує оцінювати нашу глобальну позицію, щоб гарантувати, що ми маємо найкращі можливості для вирішення сучасних викликів від імені американського народу», – заявив представник Держдепу.

Згідно з інформацією на сайті Держдепартаменту, відомство має понад 270 дипломатичних місій по всьому світу із загальною чисельністю персоналу близько 70 тис. осіб.

Трамп хоче забезпечити, щоб його бюрократичний апарат повністю відповідав програмі «Америка понад усе». Минулого місяця він видав указ про реформування дипломатичної служби США для «ефективної» реалізації його зовнішньополітичного порядку денного. Ще під час передвиборчої кампанії Трамп неодноразово обіцяв «очистити» те, що він називає «глибинною державою», шляхом звільнення бюрократів, яких вважає нелояльними.

Критики американського лідера кажуть, що потенційне скорочення дипломатичної присутності Штатів у поєднанні з ліквідацією Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), яке надавало допомогу на мільярди доларів у всьому світі, ризикує підірвати лідерство Вашингтона й залишити небезпечний вакуум, який можуть заповнити такі супротивники США, як Китай і Росія.

Як відомо, на зустрічі в Саудівській Аравії 18 лютого США та Росія домовилися про відновлення роботи посольств. За словами Марко Рубіо, таке рішення пов'язане з тим, аби «нормалізувати можливості працювати». Держсекретар США додав, що Трамп не зможе дотримати обіцянок, якщо не вдасться нормалізувати канали дипломатичних комунікацій.

А вже під час російсько-американських переговорів у Стамбулі 27 лютого Вашингтон передав офіційну ноту зі згодою на призначення послом РФ у США директора департаменту Північної Америки МЗС РФ Олександра Дарчієва.

Нагадаємо, у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що під час зустрічі з американськими дипломатами у Стамбулі російська сторона запропонувала відновити пряме авіасполучення й попросила повернути нерухомість у США.

Зазначають, що дискусії відбулись у «змістовному й діловому ключі». Зокрема, як стверджують у російському МЗС, сторони узгодили відновлення «безперешкодного фінансування» дипломатичних місій і створення «належних умов» для роботи дипломатів.