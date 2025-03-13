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Російські міста атаковано дронами (відео)

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Російські міста атаковано дронами (відео)
У Росії лунали вибухи
скріншот з відео

У Міноборони РФ заявили, що над Брянською, Ростовською, Калузькою та Бєлгородською областями було знищено 14 безпілотників

У російських містах Калуга, Саратов та Волгоград оголосили загрозу атаки дронів, що призвело до запровадження тимчасових обмежень у місцевих аеропортах. Зокрема, у Калузі та Саратові обмежили приймання та випуск повітряних суден через можливу небезпеку, про що повідомила Росавіація. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

У Міноборони РФ заявили, що над Брянською, Ростовською, Калузькою та Бєлгородською областями було знищено 14 безпілотників. Окрім цього, внаслідок атаки дронів на промисловий об'єкт у Шолоховському районі Ростовської області сталася пожежа.

Пізніше Росавіація розширила обмеження на Волгоградський аеропорт, посилаючись на потенційні загрози безпеці.

Крім того, у Воронезькій області пізно ввечері 12 березня сили ППО РФ зафіксували безпілотники, унаслідок чого один з об'єктів інфраструктури зазнав пошкоджень та загорівся. Про це повідомив губернатор Воронезької області Олександр Гусєв.

За його словами, постраждалих немає, а пожежу оперативно ліквідували. Спочатку повідомлялося про можливе пошкодження ще одного об'єкта, проте пізніше ця інформація не підтвердилася. Гусєв також закликав мешканців не поширювати в мережі фото та відео з місця події.

Нагадаємо, вночі, 11 березня, невідомі дрони атакували Рязанську область, а також вибухи чули у Підмосков'ї. Про повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Повідомляється, що мешканці Рязанської області чули характериний звук дрона та від 10 до 17 вибухів. Росіяни пишуть про атаку у районі аеродрому «Дягілєво». 

Жителі Москви та Підмосков'я теж чули вибухи. Мер столиці Росії Сергєй Собянін повідомив про знищення шести безпілотників у Раменському районі. Потім про збиття ще кількох дронів. 

Раніше у Курську та Курчатові пролунали вибухи. Росіяни скаржаться на атаку дронів. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські телеграм-канали.

Російські канали зазначили, що працює ППО. Місцеві мешканці писали про близько 5 вибухів над Курськом та не менше 6 над Курчатовим. Також росіяни бачили яскраві спалахи в небі.

Крім того, ймовірно, через уламок БпЛА у Курчатові сталося займання.

Теги: пожежа Міноборони Міноборони РФ аеропорт відео росіяни обмеження вибух безпілотник

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