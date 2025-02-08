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На Курщині десантники взяли в полон українця з окупованого селища на Запоріжжі

Надія Карбунар
glavcom.ua
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На Курщині десантники взяли в полон українця з окупованого селища на Запоріжжі
Десантники ведуть бої на Курщині та поповнюють обмінний фонд
фото: Десантно-штурмові війська Збройних сил України/Telegram

Українцю, який воює за РФ, лише 21 рік

Десантники разом із суміжниками взяли в полон у Курській області 21 військовослужбовця армії РФ. Відповідне відео вони виклали на YouTube-каналі десантно-штурмових військ.

На відео окупанти повідомили, що вони служили у 810, 83 та 155 бригад ЗС Росії, а також інших військових угрупованнях, які наразі беруть участь у війні проти України на Курщині. Серед полонених – військові з Росії, невизнаного молдовського Придністров’я, а також молодий чоловік із Запорізької області. Йому лише 21 рік.

«Міха Іван Дмитрович, 14. 09. 2003 року народження, Запорізька область, смт Михайлівка. Група тридцять четвірка, далі я не пам’ятаю», – представився на камеру боєць.

Українець, який воював за Росію
Українець, який воював за Росію
фото: скріншот із відео

Десантники наголошують, що полоненим була надана вчасна медична допомога.

Як відомо, селище Михайлівка на Запоріжжі є тимчасово окупованим.

Раніше поблизу Куп’янська десантники 78-го окремого десантно-штурмового полку узяли в полон громадянина Італії, який воював на боці росіян. Він пішов на війну проти України добровольцем.

Нагадаємо, суд виніс вирок бойовику Лі Вон Чолю – громадянину України корейського походження, відомому під псевдонімом Герман Прокопів. Він вивісив російський прапор над Луганською ОДА у 2014 році, а восени 2024 року потрапив в український полон. Про це повідомила Луганська обласна прокуратура.

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Теги: окупанти прокуратура прапор полон військові Запорізька область чоловік вирок відео Курщина

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