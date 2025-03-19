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Масштабний обмін полоненими. Координаційний штаб повідомив нові деталі про звільнених

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Масштабний обмін полоненими. Координаційний штаб повідомив нові деталі про звільнених
Усі звільнені отримають належну медичну допомогу, пройдуть програми фізичної та психологічної реабілітації
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед врятованих з російської неволі 166 рядових та сержантів та дев'ятеро офіцерів

Україна здійснила масштабний обмін полоненими. Серед звільнених – оборонці Маріуполя та військові, які брали участь в курській операції. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

175 воїнів вдалося звільнити у ході обміну і 22 – під час спеціальних заходів поза ним. Як зазначається, троє зі звільнених перебували під так званим слідством.

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175 воїнів вдалося звільнити у ході обміну і 22 – під час спеціальних заходів поза ним
фото: Telegram/Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Додому та до своїх побратимів повертаються 149 воїнів ЗСУ та чотири з Територіальної оборони, одинадцятеро представників Військово-морських сил, восьмеро нацгвардійців, у тому числі троє «азовців», та троє прикордонників.

«Військовослужбовці обороняли місто Маріуполь – 31 (у т.ч. оборонці «Азовсталі» – 18), Донеччину – 74, Луганщину – 39, Харківську область – восьмеро, Херсонщину – пʼятеро, по двоє – Миколаївщину, Запорізьку, Сумську області, брали участь у бойових діях на Курщині» – йдеться в дописі.

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Україна повернула з полону солдатів, сержантів та офіцерів
фото: Telegram/Володимир Зеленський

Серед врятованих з російської неволі цього разу 166 рядових та сержантів та дев'ятеро офіцерів.

Крім того, поза обмінами також повернуто 22 важкопоранених воїна: 21 представника ЗСУ та одного прикордонника. Воїни мають проблеми зі здоров'ям, важкі поранення та травми.

«На українській землі усі звільнені отримають належну медичну допомогу, пройдуть програми фізичної та психологічної реабілітації та зможуть реінтегруватися в суспільство. Також усі звільнені отримають одноразову матеріальну допомогу та належні їм виплати грошового забезпечення за весь час перебування у ворожій неволі», – наголошує Координаційний штаб.

Нагадаємо, 175 українських захисників звільнено з російського полону. Ще 22 захисники повертаються додому завдяки заходам поза обмінами

Раніше російський диктатор заявив президенту США, що 19 березня, відбудеться обмін полоненими у форматі 175 на 175. Згодом Зеленський підтвердив обмін полоненими та наголосив, що він був спланований ще раніше.

До слова, Володимир Путін підтримав ідею президента США Дональда Трампа про взаємну відмову Російської Федерації та України на 30 днів від ударів по енергетичній інфраструктурі. 

Водночас буквально через годину росіяни порушили енергетичне перемир'я, вдаривши по критичному об'єкту в Слов'янську. Повідомляється, що росіяни вдарили по одній з підстанцій у місті. Місцеві жителі повідомляють, що у місті Слов'янськ частково зникло світло. Декілька районів повністю знеструмлені.  

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Теги: ЗСУ полон Нацгвардія військові обмін полоненими

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