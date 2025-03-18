Бедрос Кіркоров здобув популярність завдяки виконанню болгарських, російських та радянських пісень.

У віці 92 років помер народний артист Росії, співак Бедрос Кіркоров, який підтримував дії російської влади. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на його сина Філіпа Кіркорова.

«Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов з життя мій тато – Народний артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи. Цінуйте кожну мить, проведену з рідними!» – написав російський співак в Instagram.

Бедрос Кіркоров народився 2 червня 1932 року в болгарському місті Варна. Наприкінці 1940-х років закінчив училище за фахом шевця, після цього кілька років працював за фахом. Тоді ж почав співати в самодіяльному хорі при взуттєвому підприємстві.

У 18 років без музичної освіти став стажистом у Державну оперу Варни. 1966 року Бедрос Кіркоров закінчив у Москві відділення музичної комедії Російського університету театрального мистецтва. У ті роки він почав виступати в програмах Москонцерту, виконував пісні італійською, російською та болгарською мовами.

Крім того, співак брав участь в естрадній програмі «Мелодія друзів», у якій виступали артисти із соціалістичних країн. У 1970-ті роки Кіркоров виступав як соліст Московської обласної філармонії, а 1984 року став солістом Новгородської обласної філармонії.

Нагадаємо, Філіп Кіркоров публічно підтримує агресію Росії проти України та висловлюється на підтримку російських загарбників. Зокрема, він відвідував окупований Крим, де дав концерти для російських солдатів, називаючи їх «героями».

Також Кіркоров виступав перед пораненими окупантами в Горлівці та надавав їм гуманітарну допомогу.

Як відомо, 22 листопада 2024 року президент України Володимир Зеленський позбавив почесного звання «Народний артист України» низку російських артистів, зокрема і Кіркорова.

До слова, у Москві помер прессекретар співака Shaman Антон Коробков-Землянський. Коробков-Землянський у 2015-2017 роках працював прессекретарем Філіпа Кіркорова. З 2022 року – виконавця Shaman.