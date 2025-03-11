Нічна атака на Київ: сили ППО збили 29 ворожих дронів

На підступах до Києва було зафіксовано 37 ворожих дронів

Інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків – відсутня

У ніч проти 11 березня на підступах до Києва було зафіксовано 37 ворожих дронів. 29 з них знищено засобами протиповітряної оборони, решта – локаційно втрачені або покинули повітряний простір. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську військову адміністрацію.

«Інформація про пошкодження та постраждалих внаслідок падіння уламків – відсутня», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, повітряна тривога вночі лунала протягом 2 годин 45 хвилин – з 23:04 до 01:49, у Києві працювали сили ППО.

Також російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, складу з дитячими іграшками та резервуару з пальним. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

До слова, внаслідок дронової атаки на Одещину в ніч на 5 березня було знищено відділення «Нової Пошти» Одеса-137.