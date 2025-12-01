Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2025 року

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 12 наступальних дій загарбників

За минулу добу відбулося 171 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав 56 авіаційних ударів, скинувши 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4309 обстрілів, зокрема 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6062 дрони-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Тихе Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Косівцеве, Веселянка, Лук’янівське, Григорівське Запорізької області; Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби противник завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 24 керовані авіаційні бомби, здійснив 178 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник тричі атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ та Синельникове.

На Куп’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Коровиного Яру.

На Слов’янському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони зупинили 12 наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Дронівка, Серебрянка та Сіверськ.

На Краматорському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулу добу наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 16 атак у районах Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Захисники зупинили 66 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Балаган, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Дорожнє, Рівне, Гришине, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Соснівка, Степове, Вишневе, Рибне, Привільне, Вербове, Єгорівка та Злагода.

На Придніпровському напрямку

мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник тричі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.

Нагадаємо, триває 1377-й день повномасштабної війни в Україні.