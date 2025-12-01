Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2025 року
Нині триває 1377-й день повномасштабної війни
колаж: glavcom.ua

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили 12 наступальних дій загарбників

За минулу добу відбулося 171 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав 56 авіаційних ударів, скинувши 139 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 4309 обстрілів, зокрема 93 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6062 дрони-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Тихе Дніпропетровської області; Гуляйполе, Залізничне, Лугівське, Косівцеве, Веселянка, Лук’янівське, Григорівське Запорізької області; Козацьке, Одрадокам’янка Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби противник завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 24 керовані авіаційні бомби, здійснив 178 обстрілів, зокрема сім – із реактивних систем залпового вогню. 

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник тричі атакував позиції українських захисників поблизу населених пунктів Вовчанськ та Синельникове. 

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора противник наступальних дій не проводив.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував 11 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону у районах населених пунктів Твердохлібове, Новоєгорівка, Торське, Новоселівка, Зарічне та у бік Чернещини й Коровиного Яру.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони зупинили 12 наступальних дій загарбників у районах населених пунктів Дронівка, Серебрянка та Сіверськ.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

За минулу добу наступальних дій ворога не зафіксовано. 

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 16 атак у районах Олександро-Шультиного, Костянтинівки, Щербинівки, Плещіївки, Русиного Яру та у бік Софіївки.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Захисники зупинили 66 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Шахове, Покровськ, Червоний Лиман, Мирноград, Родинське, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Балаган, Філія та у напрямках населених пунктів Торецьке, Нове Шахове, Білицьке, Сергіївка, Дорожнє, Рівне, Гришине, Новопавлівка.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник вчора здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Соснівка, Степове, Вишневе, Рибне, Привільне, Вербове, Єгорівка та Злагода.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Противник тричі атакував позиції наших захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мав.

Нагадаємо, триває 1377-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: війна фронт Генштаб

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент провів телефонну розмову з лідером Філіппін
Зеленський обговорив із президентом Філіппін кроки до миру та співпрацю
27 листопада, 13:38
Спілкування Міндіча і Умєрова відбулося на початку липня
Міндіч тиснув на Умєрова щодо поставки неякісних бронежилетів – нові деталі плівок НАБУ
19 листопада, 14:49
Росія не може завершити війну, доки не візьме під контроль увесь Донбас
Командир штурмового полку дав невтішний прогноз щодо Донбасу
9 листопада, 17:32
Українські солдати йдуть дорогою, затягнутою протидроновою сіткою, у місті Костянтинівка, розташованому на лінії фронту у Донецькій області
Сотні кілометрів сіток: як старе французьке спорядження захищає Україну від дронів
9 листопада, 04:32
Наразі захисникам в Мирнограді вдається стримувати натиск на місто зі сходу
Мирноград на Донеччині під серйозною загрозою оточення – DeepState
8 листопада, 18:59
Президент: урядовці повинні збільшити можливості військових купляти необхідну техніку, обладнання, компоненти
Зеленський анонсував збільшення фінансування бригад на фронті
6 листопада, 20:23

Події в Україні

Окупанти вдарили по Чернігівщині: постраждали люди (фото)
Окупанти вдарили по Чернігівщині: постраждали люди (фото)
Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 грудня 2025 року
ЗСУ зірвали спробу окупантів підняти триколор у Вовчанську
ЗСУ зірвали спробу окупантів підняти триколор у Вовчанську
Втрати ворога станом на 1 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 1 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Україна втратила ключову перевагу на фронті – WSJ
Україна втратила ключову перевагу на фронті – WSJ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 грудня: ситуація на фронті

Новини

Чому деяким українцям не приходить «тисяча від Зеленського». Мінсоцполітики дало відповідь
28 листопада, 16:47
У Києві оголошено I рівень небезпечності через густий туман. Про що попереджають киян
28 листопада, 15:35
В Україні запущено систему регулярної підтримки армії «Підписка на військо»: що відомо
27 листопада, 20:02
В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
27 листопада, 05:57
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
26 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01

Прес-релізи

Українські банки залишаються надійними
Українські банки залишаються надійними
26 листопада, 20:15
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua