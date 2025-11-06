Зеленський анонсував збільшення фінансування бригад на фронті
Зеленський: Говорили детально й про нову контрактну основу служби в нашій армії – все це опрацьовується, і повинні бути чіткі деталі для наших воїнів
Президент Володимир Зеленський пообіцяв збільшити фінансування бригадам, корпусам, які на першій лінії фронту. Про це він зауважив у своєму вечірньому зверненні, передає «Главком».
«Ми будемо збільшувати фінансування бригадам, будемо збільшувати фінансування корпусам, які на першій лінії, у найбільш гарячих боях. Також урядовці повинні збільшити можливості військових купляти необхідну техніку, обладнання, компоненти. Багато, зокрема, питань по списанню майна. Ми все маємо врегулювати. Говорили детально й про нову контрактну основу служби в нашій армії – все це опрацьовується, і повинні бути чіткі деталі для наших воїнів», – наголосив президент.
Зеленський додав: «Важливо також відзначити й наші підрозділи, наших воїнів, які роблять дійсно новаторські речі і в боях, і в порятунку поранених. Я вдячний усім дійсно небайдужим нашим людям, які роблять абсолютно все можливе, щоб захищати українські позиції, знищувати окупанта й рятувати наших людей після поранень».
Раніше президент України Володимир Зеленський подякував українським військовим за успішні операції в Покровську на Донеччині.
Коментарі — 0