Зеленський анонсував збільшення фінансування бригад на фронті

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Зеленський анонсував збільшення фінансування бригад на фронті
Президент: урядовці повинні збільшити можливості військових купляти необхідну техніку, обладнання, компоненти
Зеленський: Говорили детально й про нову контрактну основу служби в нашій армії – все це опрацьовується, і повинні бути чіткі деталі для наших воїнів

Президент Володимир Зеленський пообіцяв збільшити фінансування бригадам, корпусам, які на першій лінії фронту. Про це він зауважив у своєму вечірньому зверненні, передає «Главком».

«Ми будемо збільшувати фінансування бригадам, будемо збільшувати фінансування корпусам, які на першій лінії, у найбільш гарячих боях. Також урядовці повинні збільшити можливості військових купляти необхідну техніку, обладнання, компоненти. Багато, зокрема, питань по списанню майна. Ми все маємо врегулювати. Говорили детально й про нову контрактну основу служби в нашій армії – все це опрацьовується, і повинні бути чіткі деталі для наших воїнів», – наголосив президент.

Зеленський додав: «Важливо також відзначити й наші підрозділи, наших воїнів, які роблять дійсно новаторські речі і в боях, і в порятунку поранених. Я вдячний усім дійсно небайдужим нашим людям, які роблять абсолютно все можливе, щоб захищати українські позиції, знищувати окупанта й рятувати наших людей після поранень».

Раніше президент України Володимир Зеленський подякував українським військовим за успішні операції в Покровську на Донеччині.

Теги: війна Володимир Зеленський фронт

