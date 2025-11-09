Головна Країна Події в Україні
Командир штурмового полку дав невтішний прогноз щодо Донбасу

glavcom.ua
Росія не може завершити війну, доки не візьме під контроль увесь Донбас
фото з відкритих джерел

Дмитро Філатов розповів про стратегічне значення Донбасу для Росії

Росія прагне повного контролю над Донбасом, президент РФ Володимир Путін нібито вимагав здачу регіону для припинення війни. Як інформує «Главком», про це розповів командир 1-го окремого штурмового полку Дмитро Перун Філатов «24 Каналу».

Філатов зазначив, що Росія не може завершити війну, доки не візьме під контроль увесь Донбас. Ці території важливі для ворога, бо через них проходять джерела води, що забезпечують Донецьку та Луганську області.

За його словами через вугільні пласти під землею нормальні водоносні шари на Донбасі відсутні, а порода зі шахт насичена металами, що забруднюють воду. Її складно очистити до безпечного рівня, а джерел води недостатньо для населення та підприємств.

Окрім того, він зробив наголос на тому, що окупована частина Запорізької області критично залежить від води, без якої неможливе ведення сільського господарства. Він розповів, що саме ця залежність змушує Росію продовжувати війну, бо якщо бойові дії припиняться, населення окупованих територій вимагатиме покращення умов життя, а ресурсів для цього в окупантів немає.

Як повідомлялося, Російська Федерація зосередила понад 100 тис. окупантів біля Покровська, перетворивши місто на головну ціль своєї зимової кампанії. Аналітики наголошують, що навіть у разі захоплення міста це не стане стратегічним переломом у війні.

До слова, битва за Покровськ вступила у вирішальну фазу. За повідомленням Associated Press, яке посилається на військові джерела та аналітиків, українські та російські підрозділи ведуть бої настільки тісно, що контролюють інколи навіть один житловий будинок.

Місто перетворилося не лише на арену бойових дій, а й на ключовий майданчик для впливу на міжнародні наративи: обидві сторони прагнуть переконати Вашингтон і світову спільноту у своїй перевазі на полі бою.

