Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Міндіч тиснув на Умєрова щодо поставки неякісних бронежилетів – нові деталі плівок НАБУ

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
google social img telegram social img facebook social img
Міндіч тиснув на Умєрова щодо поставки неякісних бронежилетів – нові деталі плівок НАБУ
Спілкування Міндіча і Умєрова відбулося на початку липня
колаж: glavcom.ua

Договір на закупівлю 10 тис. бронежилетів ізраїльського виробництва був розірваний підприємством Міноборони

Підозрюваний бізнесмен Тимур Міндіч вмовляв колишнього міністра оборони Рустема Умєрова вплинути на підлеглих, аби ті підписали документи з прийому бронежилетів для ЗСУ, які мала поставити компанія «Мілікон Юа». Про це повідомляє «Главком» на матеріали справи операції «Мідас», які потрапили до розпорядження редакції.

За відомостями досудового розслідування, 8 липня 2025 року Міндіч намагався добитися незаконного рішення від ексміністра Умєрова. Зокрема, фігурант шляхом умовляння і переконань просив тодішнього очільника Міністерства оборони вирішити питання приймання партії бронежилетів, інакше «… это пи*дец какой-то будет… Просто там 7 или 6-300 миллионов вложено, половина моих денег», казав Міндіч.

У відповідь, як стверджує слідство, Рустем Умєров заявив: «Я услышал, вызову опять скажу, смотрите, что от меня нужно, чтобы вы сделали».

У підсумку договір між державним підприємством Міністерства оборони «Державний оператор тилу» і ТОВ «Мілікон Юа», який лобіював Тимур Міндіч, 29 серпня 2025 року було розірвано. Загальна вартість контракту складала 217,5 млн грн. Причина розірвання – постачальник порушив умови договору, а саме не поставив товар, згідно з визначеним графіком. Очікувалося, що товариство «Мілікон Юа» до 20 серпня 2025 року привезе 10 тис. штук бронежилетів «Фортуна-1» ізраїльського виробництва (не раніше 2023 року виготовлення).

Крім того, у матеріалах слідства сказано, що у квітні 2025 року фірма «Мілікон Юа» надала замовнику контрольні зразки бронежилетів для перевірки якості. Однак під час дослідження було виявлено невідповідність зразків вимогам нормативно-технічної документації та зразка еталона. Повторна перевірка також засвідчила: зразки продукції постачальника не відповідають відповідним вимогам.

За даними аналітичної системи YouControl, фірма «Мілікон ЮА» зареєстрована у серпні 2022 року. Основний вид діяльності – неспеціалізована оптова торгівля. Співзасновником і кінцевим бенефіціаром записано вихідця Гіблартару Хаїма Бренінга.

У 2023-2024 роках чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «Мілікон Юа» склав 3,19 млн грн.

Як повідомляв «Главком», 10 листопада Національне антикорупційне бюро України в межах розслідування корупційних схем у сфері енергетики (операція «Мідас») оголосило про підозру семи особам. Серед них:

  • Тимур Міндіч – бізнесмен і співзасновник студії «Квартал-95» (фігурує на записах НАБУ під кодовим ім’ям Карлсон),
  • Ігор Миронюк (Рокет) – колишній радник міністра енергетики,
  • Дмитро Басов (Тенор) – виконавчий директор із безпеки компанії «Енергоатом».

А також четверо представників так званого «бек-офісу з легалізації коштів»:

  •  Олександр Цукерман (Шугармен),
  • Ігор Фурсенко (Рьошик),
  • Леся Устименко,
  • Людмила Зоріна.

Згідно з текстом підозри, Ігор Миронюк працював у зв’язці з виконавчим директором з безпеки «Енергоатома» Дмитром Басовим. Їх функціонал, як вважає слідство, зводився до використання так званої схеми «Шлагбаум», за якої контрагенти «Енергоатома» вимушено сплачували їм «відкати», щоб отримати кошти за виконані підрядні роботи. Сума неправомірної вигоди складала до 15% від вартості закупівлі. Далі корупційні кошти Миронюк доставляв до так званого бекофісу, відкритого у центрі Києва на вулиці Володимирська, 20/1а. Приміщення належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора у Росії Андрія Деркача, обвинуваченого в Україні за державну зраду.

Співорганізаторами корупційної схеми виступили Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які з 13 листопада перебувають під санкціями в Україні. Обоє до оголошення підозри втекли з України.

Читайте також:

Теги: корупція в Україні війна НАБУ Тимур Міндіч Операція «Мідас» Рустем Умєров

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія почала дедалі частіше обстрілювати енергетичну інфраструктуру України, щоби послабити економіку та створити гуманітарну кризу
Ситуація в енергетиці. Президент оцінив наслідки ударів і розказав про домовленості з ФРН та Італією
28 жовтня, 13:23
Постраждалих немає
Окупанти вдарили по об’єкту критичної інфраструктури на Сумщині: наслідки
27 жовтня, 10:00
На початок повномасштабної російської агресії чоловік перебував у зоні ООС, де шостий рік поспіль боронив рідну землю
Понад три роки вважався зниклим безвісти. Згадаймо Максима Кривущенка
31 жовтня, 09:00
На Покровському напрямку українські захисники зупинили 55 штурмових дій агресора
Карта бойових дій в Україні станом на 30 жовтня 2025 року
30 жовтня, 08:19
Фігурантка корупційної справи перебуватиме під вартою 60 днів з можливістю внесення застави
Операція «Мідас»: суд арештував ще одну підозрювану
12 листопада, 19:38
Роман Крамарь був організатором пропагандистського заходу
Гендиректор Олімпійського комітету Росії потрапив у базу «Миротворця»
30 жовтня, 12:34
РФ вдарила по Харкову: постраждали люди (оновлено)
РФ вдарила по Харкову: постраждали люди (оновлено)
12 листопада, 10:28
Обвинувачений запропонував військовому смішний «відкат»
Замість каші з м’ясом – дешевший суп. Представник фірми, яка годувала солдат, сідає в тюрму
12 листопада, 12:03
Росія з початку повномасштабної війни втратила 11 344 танків
Втрати ворога станом на 14 листопада 2025 – Генштаб ЗСУ
14 листопада, 07:00

Кримінал

Галущенко прийшов на допит у НАБУ – ЗМІ
Галущенко прийшов на допит у НАБУ – ЗМІ
СБУ вдруге затримала айтівця, який допомагав росіянам штурмувати Куп'янськ
СБУ вдруге затримала айтівця, який допомагав росіянам штурмувати Куп'янськ
У Харкові поліція запровадила спецоперацію «Сирена» після стрілянини біля Меморіалу Слави
У Харкові поліція запровадила спецоперацію «Сирена» після стрілянини біля Меморіалу Слави
СБУ оголосила підозру «ексміністру ДНР» та його спільникам за депортацію 367 дітей до РФ
СБУ оголосила підозру «ексміністру ДНР» та його спільникам за депортацію 367 дітей до РФ
На Львівщині матір-одиначка вкрала ковбаси та сиру на 575 грн та потрапила за ґрати
На Львівщині матір-одиначка вкрала ковбаси та сиру на 575 грн та потрапила за ґрати
НАБУ провело обшуки у головному офісі Держлікслужби
НАБУ провело обшуки у головному офісі Держлікслужби

Новини

Україна та Європа не можуть ігнорувати «мирний план» США: аналіз Sky News
Сьогодні, 02:28
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 19 листопада
19 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 18 листопада
18 листопада, 06:00
В Україні хмарно: погода на 17 листопада
17 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 16 листопада
16 листопада, 06:01
Мерц в розмові з Зеленським виступив проти масового виїзду молодих чоловіків з України до Німеччини
14 листопада, 05:38

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує створити Фонд відновлення
20 листопада, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua