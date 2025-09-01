Карта бойових дій в Україні станом на 1 вересня 2025 року

На Куп’янському напрямку вчора відбулося десять атак загарбників

Нині триває 1286-й день повномасштабної війни

За минулу добу відбулося 190 бойових зіткнень.. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Учора противник завдав одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосувавши одну ракети й скинувши 117 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5780 обстрілів, зокрема 74 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5780 дронів-камікадзе.

Агресор завдав авіаційних ударів керованими бомбами та некерованими авіаракетами по населених пунктах: Велика Береза, Середина-Буда – Сумська область; Білицьке Донецька область; Гаврилівка Дніпропетровська область; Успенівка, Омельник – Запорізька область; Одрадокам’янка– Херсонська область.

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійських засоби, два пункти управління БпЛА та один інший важливий об’єкт противника.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Українські оборонці відбили чотири атаки росіян. Минулої доби противник завдав 14 авіаційних ударів, загалом скинув 29 керованих авіаційних бомб та здійснив 249 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Українські війська зупинили десять атак окупантів в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке, Фиголівка, Западне та Красне Перше.

На Куп’янському напрямку

Учора відбулося десять атак загарбників. Українські оборонці відбивали штурмові дії противника у районах населених пунктів Синьківка, Степова Новоселівка та у бік Новоплатонівки й Петропавлівки.

На Лиманському напрямку

Ворог атакував 29 разів, намагаючись вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Шандриголове, Колодязі, Карпівка, та у бік Дронівки, Серебрянки, Ямполя й Григорівки.

На Сіверському напрямку

Українські воїни успішно зупинили 11 атак противника поблизу Григорівки та Переїзного.

На Краматорському напрямку

Окупанти п’ять разів атакували в напрямку населеного пункту Біла Гора та у районі Предтечиного.

На Торецькому напрямку

Ворог здійснив дев’ять атак у районах населених пунктів Торецьк, Диліївка, та Полтавка.

На Покровському напрямку

Українські захисники зупинили 64 штурмові дії агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Федорівка, Никанорівка, Нове Шахове, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Промінь, Сухий Яр, Звірове, Котлине, Удачне, Горіхове та Дачне.

На Новопавлівському напрямку

Противник вчора здійснив 25 атак у районах населених пунктів Філія, Ялта, Товсте, Олександроград, Маліївка, Воскресенка та Комишуваха.

На Придніпровському напрямку

Українські оборонці успішно зупинили п’ять ворожих атак.

