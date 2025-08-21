Головна Світ Політика
Венс відповів, хто має відігравати провідну роль у закінченні війни

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Трамп, Зеленський та європейські лідери на зустрічі у Білому домі
фото: Офіс президента

Венс про війну в Україні: Європейцям доведеться взяти на себе левову частку тягаря

Штати мають бути корисними на шляху припинення війни в Україні, але Європа має відігравати провідну роль. Про це розповів в ефірі Fox News віцепрезидент США Джей Ді Венс, передає «Главком».

«Я вважаю, що ми повинні бути корисними, якщо це необхідно для зупинення війни та припинення вбивств, але я думаю, що ми повинні очікувати, і президент, безумовно, очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль», – каже Венс.

Він пояснив, що Штати не братимуть на себе«жодних зобов’язань, доки не з’ясуємо, що буде необхідно для того, щоб зупинити війну».

«Європейцям доведеться взяти на себе левову частку тягаря. Це їхній континент. Це їхня безпека, і президент чітко дав зрозуміти, що їм доведеться втрутитися. Я не думаю, що ми повинні нести цей тягар», – зазначив він.

Нагадаємо, у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Лідери двох країн спочатку спілкуватися в Овальному кабінеті. Політики виголосили вітальні промови та відповідали на питання журналістів. Після цього вони провели вже закриті перемовини.

Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Трамп подзвонив Путіну після переговорів з європейськими лідерами та Зеленським. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України.

Помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков підтвердив, що президент США Дональд Трамп та очільник Кремля Володимир Путін провели телефонну розмову. Він зазначив, що діалог президентів тривав майже 40 хвилин.

