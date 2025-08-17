Втрати ворога станом на 17 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ
Протягом минулої доби українські захисники знищили 900 окупантів
Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 17 серпня 2025 року.
Втрати Росії у війні на 17 серпня 2025 року
РФ у війні з Україною станом на 17 серпня втратила:
- особового складу – близько 1069950 (+900) осіб;
- танків – 11116 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23143 (+8) од;
- артилерійських систем – 31589 (+49) од;
- РСЗВ – 1468 (+1) од;
- засоби ППО – 1208 (+1) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 340 (+0);
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51528 (+186);
- крилаті ракети – 3558 (+0);
- кораблі – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 58821 (+88);
- спеціальна техніка – 3942 (+0).
Як відомо, триває 1271-й день повномасштабної війни в Україні.