Втрати ворога станом на 17 серпня 2025 – Генштаб ЗСУ

фото з відкритих джерел

Нині триває 1271-й день повномасштабної війни

Протягом минулої доби українські захисники знищили 900 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок неділі, 17 серпня 2025 року.

Втрати Росії у війні на 17 серпня 2025 року

РФ у війні з Україною станом на 17 серпня втратила:

особового складу – близько 1069950 (+900) осіб;

танків – 11116 (+4) од;

бойових броньованих машин – 23143 (+8) од;

артилерійських систем – 31589 (+49) од;

РСЗВ – 1468 (+1) од;

засоби ППО – 1208 (+1) од;

літаків – 422 (+0) од;

гелікоптерів – 340 (+0);

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 51528 (+186);

крилаті ракети – 3558 (+0);

кораблі – 28 (+0);

підводні човни – 1 (+0);

автомобільна техніка та автоцистерни – 58821 (+88);

спеціальна техніка – 3942 (+0).

