Чернишов користується незадекларованими автівками – антикорупційна прокуратура

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Віталій Тараненко
Чернишов користується незадекларованими автівками – антикорупційна прокуратура
Єдине задеклароване авто сім'ї Чернишова перебуває під арештом
фото: Олексій Чернишов/Facebook

Правоохоронці нарахували у підозрюваного ексвіцепрем’єра два Mercedes, які не відображено в деклараціях

Колишній віцепрем’єр-міністр-міністр національної єдності Олексій Чернишов, який отримав підозру від НАБУ, користується незадекларованими автомобілями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на матеріали досудового розслідування, озвучені прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

За даними слідства, у середині квітня 2025 року камери відеоспостереження зафіксували пересування на той час віцепрем’єра Олексія Чернишова вулицями Києва автівкою Mercedes Benz S 500, 2016 року випуску. Транспортний засіб належить ПП «Савмоторс» із Луцьку, зареєстроване у жовтні 2023 року.

Зокрема, 19-20 квітня цього року Mercedes Benz S 500 їхав у супроводі автомобіля Volkswagen Caravelle. Вказаний транспортний засіб супроводжує й іншу машину, якою, за відомостями органу досудового розслідування, користується Чернишов – це ще один Mercedes.

«Олексій Чернишов приховує транспортні засоби, якими він та його дружина фактично користуються, що вказує на можливість підозрюваного таємно пересуватися територією України та перетинати державний кордон», – йдеться в ухвалі апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Згідно з електронної декларації за 2025 рік (перед звільненням), Олексій Чернишов зазначив дані про єдиний автомобіль у його сім’ї. Це – Toyota Land Cruiser 200, 2020 року випуску, записана на дружину Світлану Чернишову. 25 червня 2025 року автівку дружини арештовано у рамках кримінального провадження, в якому ексвіцепрем’єр проходить підозрюваним.

У 2023 році Олексій Чернишов декларував власну Land Rover Range Rover Autobiography, 2018 року випуску, яку минулого року продав за 3,39 млн грн.

Як повідомляв «Главком», Національне антикорупційне бюро звинувачує колишнього топпосадовця у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі для себе та третіх осіб. Чернишов став шостим підозрюваним у справі про масштабну корупційну оборудку у будівельній сфері за участю інших посадовців.

27 червня Вищий антикорупційний суд призначив підозрюваному ексвіцепрем’єру міру запобіжного заходу у вигляді 120 млн грн застави. Кошти за Чернишова заплатили стороні особи. Також десяту частину від розміру застави (10 млн грн) внесла дружина Світлана Чернишова.

7 серпня апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила без змін запобіжний захід ексвіцепрем’єру Олексію Чернишову.

Теги: НАБУ корупція в Україні війна декларація САП автомобіль Олексій Чернишов підозра

