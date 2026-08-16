Чому РФ посилила атаки по Україні – версія The Independent

Останні атаки на Київ підтверджують, що тероризм проти українського народу лише посилюється

Російські ракетні удари по українському цивільному населенню – це не новина. Однак вони стають дедалі витонченішими і, мабуть, вперше загрожують перехилити хід війни на користь Росії. Як інформує «Главком», про це пише The Independent.

Видання вказало, що мета полягає в тому, щоб нарешті зламати надзвичайну стійкість і дух українського народу.

«Кремль сподівається, якщо йому це вдасться, то Росія не лише забезпечить собі імперську експансію, а й Захід втратить стратегічного союзника, який зараз є ще ціннішим, ніж на початку конфлікту», – ідеться в статті.

Протягом шести років десятки тисяч російських балістичних ракет більш-менш безрозбірливо обстрілювали житлові будинки та інші цілі в Україні. Ця потужна зброя призначена для боротьби з арміями НАТО у разі третьої світової війни, а не для руйнування беззахисних українських міст.

Видання, посилаючись на дані Організації Об’єднаних Націй зауважило, що саме вони, а також новіші російсько-іранські безпілотники, стали причиною переважної більшості з 16 874 загиблих українських цивільних осіб з моменту початку «спеціальної воєнної операції» президента Путіна в лютому 2022 року.

«Серед загиблих – 820 дітей, а поранених – 51 173, з яких 3 126 – діти», – нагадує видання.

Викрадення та катування полонених українців доповнюють довгий перелік російських військових злочинів.

Видання констатує, на жаль, останні атаки на Київ підтверджують, що цей тероризм проти українського народу лише посилюється. В результаті останньої хвилі російських ударів в Україні загинуло щонайменше п’ятеро людей, а понад 10 отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня атакам піддалися 13 українських областей, а Росія запустила понад 1 550 ударних дронів, майже 1 560 керованих авіабомб та 62 ракети.

«Росіяни, які часом демонстрували вражаючу військову некомпетентність, вдосконалили свою тактику ведення повітряних боїв. Тепер вони використовують рої дронів, щоб виснажити українські системи оборони, перш ніж запустити ракети. В результаті збивається відносно мало ракет, а масове вбивство цивільного населення триває», – зазначається в статті.

На думку видання, в певному сенсі це є ознакою відчаю Росії. У зв’язку з тим, що наземні бойові дії зайшли в глухий кут, а українські бійці, попри чисельну перевагу супротивника, зуміли стримати спроби російського наступу завдяки передовим безпілотним наземним і повітряним дронам, традиційна військова перевага Росії в чистій чисельності особового складу – так звана «м’ясорубка» – зазнала значного підриву.

Щомісяця в боях гине або отримує поранення близько 30 000 росіян. Водночас, Кремлю стає дедалі складніше вербувати або примусово залучати молодь до служби та мінімізувати кількість тих, кого доводиться примусово мобілізувати з Москви та Санкт-Петербурга.

Президент РФ Володимир Путін змушений зважати на настрої громадськості, і кілька добре спланованих українських атак на нафтопереробні заводи, дороги, залізниці та склади, якими користується Wildberries – російський аналог Amazon, – як висловився президент Зеленський, «принесли війну додому» росіянам.

Тому, зазначає видання, тим більше розчаровує те, що адміністрація Трампа, судячи з усього, продовжує не дотримуватися обіцянки, даної кілька тижнів тому, надати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot.

У той час як США вагаються, а Китай, Іран і Північна Корея надають Росії значну промислову та військову допомогу, як і завжди, саме Європі доводиться підтримувати Україну та дбати про те, щоб уникнути поразки цього хороброго союзника.

Однак залишається небезпека, що Росія візьме гору і їй дозволять нав’язати Україні поділ території та заблокувати її вступ до НАТО чи ЄС.

«Зараз, як ніколи раніше, Європа насправді потребує України майже так само, як Україна покладається на Європу, і жодні інші конфлікти не можуть відволікти увагу від цього важливого факту геополітичного життя. Європа не може собі дозволити програти», – наголошує видання.

Нагадаємо, Росія зазнала близько 1,4 млн втрат на полі бою від початку повномасштабного вторгнення в Україну, а у 2026 році російські втрати становлять у середньому близько 30 тисяч військових на місяць. На цьому тлі в Москві можуть готувати нову хвилю мобілізації після осінніх виборів до Держдуми.