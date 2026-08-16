Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Чому РФ посилила атаки по Україні – версія The Independent

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Чому РФ посилила атаки по Україні – версія The Independent
Наслідки російської атаки на Київ 16 серпня
фото: ДСНС України

Останні атаки на Київ підтверджують, що тероризм проти українського народу лише посилюється

Російські ракетні удари по українському цивільному населенню – це не новина. Однак вони стають дедалі витонченішими і, мабуть, вперше загрожують перехилити хід війни на користь Росії. Як інформує «Главком», про це пише The Independent.

Видання вказало, що мета полягає в тому, щоб нарешті зламати надзвичайну стійкість і дух українського народу.

«Кремль сподівається, якщо йому це вдасться, то Росія не лише забезпечить собі імперську експансію, а й Захід втратить стратегічного союзника, який зараз є ще ціннішим, ніж на початку конфлікту», – ідеться в статті.

Протягом шести років десятки тисяч російських балістичних ракет більш-менш безрозбірливо обстрілювали житлові будинки та інші цілі в Україні. Ця потужна зброя призначена для боротьби з арміями НАТО у разі третьої світової війни, а не для руйнування беззахисних українських міст.

Видання, посилаючись на дані Організації Об’єднаних Націй зауважило, що саме вони, а також новіші російсько-іранські безпілотники, стали причиною переважної більшості з 16 874 загиблих українських цивільних осіб з моменту початку «спеціальної воєнної операції» президента Путіна в лютому 2022 року.

«Серед загиблих – 820 дітей, а поранених – 51 173, з яких 3 126 – діти», – нагадує видання.

Викрадення та катування полонених українців доповнюють довгий перелік російських військових злочинів.

Видання констатує, на жаль, останні атаки на Київ підтверджують, що цей тероризм проти українського народу лише посилюється. В результаті останньої хвилі російських ударів в Україні загинуло щонайменше п’ятеро людей, а понад 10 отримали поранення.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що цього тижня атакам піддалися 13 українських областей, а Росія запустила понад 1 550 ударних дронів, майже 1 560 керованих авіабомб та 62 ракети.

«Росіяни, які часом демонстрували вражаючу військову некомпетентність, вдосконалили свою тактику ведення повітряних боїв. Тепер вони використовують рої дронів, щоб виснажити українські системи оборони, перш ніж запустити ракети. В результаті збивається відносно мало ракет, а масове вбивство цивільного населення триває», – зазначається в статті.

На думку видання, в певному сенсі це є ознакою відчаю Росії. У зв’язку з тим, що наземні бойові дії зайшли в глухий кут, а українські бійці, попри чисельну перевагу супротивника, зуміли стримати спроби російського наступу завдяки передовим безпілотним наземним і повітряним дронам, традиційна військова перевага Росії в чистій чисельності особового складу – так звана «м’ясорубка» – зазнала значного підриву.

Щомісяця в боях гине або отримує поранення близько 30 000 росіян. Водночас, Кремлю стає дедалі складніше вербувати або примусово залучати молодь до служби та мінімізувати кількість тих, кого доводиться примусово мобілізувати з Москви та Санкт-Петербурга.

Президент РФ Володимир Путін змушений зважати на настрої громадськості, і кілька добре спланованих українських атак на нафтопереробні заводи, дороги, залізниці та склади, якими користується Wildberries – російський аналог Amazon, – як висловився президент Зеленський, «принесли війну додому» росіянам.

Тому, зазначає видання, тим більше розчаровує те, що адміністрація Трампа, судячи з усього, продовжує не дотримуватися обіцянки, даної кілька тижнів тому, надати Україні ліцензію на виробництво ракет Patriot.

У той час як США вагаються, а Китай, Іран і Північна Корея надають Росії значну промислову та військову допомогу, як і завжди, саме Європі доводиться підтримувати Україну та дбати про те, щоб уникнути поразки цього хороброго союзника.

Однак залишається небезпека, що Росія візьме гору і їй дозволять нав’язати Україні поділ території та заблокувати її вступ до НАТО чи ЄС.

«Зараз, як ніколи раніше, Європа насправді потребує України майже так само, як Україна покладається на Європу, і жодні інші конфлікти не можуть відволікти увагу від цього важливого факту геополітичного життя. Європа не може собі дозволити програти», – наголошує видання.

Нагадаємо, Росія зазнала близько 1,4 млн втрат на полі бою від початку повномасштабного вторгнення в Україну, а у 2026 році російські втрати становлять у середньому близько 30 тисяч військових на місяць. На цьому тлі в Москві можуть готувати нову хвилю мобілізації після осінніх виборів до Держдуми.

Читайте також:

Теги: росія втрати небезпека Україна Володимир Зеленський тероризм Європа путін війна зброя поранення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Начальник відділення комунікації полку «Айдар» розповів, як сьогодні навчають штурмовиків
«Айдарівець» Іван Задонцев: Ворог нікуди не зникне – Україні потрібна ізраїльська модель мислення Інтерв'ю
28 липня, 11:00
Драпатий окреслив головні пріоритети на посаді головнокомандувача
Драпатий розповів, які завдання поставив перед ним Зеленський
22 липня, 13:59
Зеленський і Трамп мають провести переговори
Білий дім підтвердив майбутню зустріч Зеленського і Трампа
25 липня, 11:19
Рослинні олії подорожчали на 2% і досягли найвищого рівня з червня 2022 року
Атаки в Чорному морі підняли світові ціни на продовольство – WSJ
9 серпня, 01:40
Тривога в більшості областей тривала 20 хвилин
В Україні вчетверте за добу лунала повітряна тривога
19 липня, 15:58
Сергію Фомичу назавжди 52 роки
Поліг під час виконання завдання на Донеччині. Згадаймо Сергія Фомича
3 серпня, 09:00
Тетяна Кім назвала удари ЗСУ «терористичними атаками»
Україна поставила на коліна бізнес-імперію найбагатшої жінки Росії – NYT
9 серпня, 21:45
Володимиру Розумцю назавжди 37 років
Юрист, воїн Третього армійського корпусу. Згадаймо Володимира Розумця
14 серпня, 09:00
Командир примчав на пікапі рятувати своїх бійців
Командир урятував поранених бійців, на яких полювали російські дрони
Сьогодні, 19:38

Події в Україні

Чому РФ посилила атаки по Україні – версія The Independent
Чому РФ посилила атаки по Україні – версія The Independent
181 бій за добу: лінія фронту станом на 16 серпня 2026
181 бій за добу: лінія фронту станом на 16 серпня 2026
Росіяни вдарили у відділення Нової пошти, є жертви
Росіяни вдарили у відділення Нової пошти, є жертви
Бійці зустрілися на фронті із ворогом, який говорив українською. Їх урятувала випадковість
Бійці зустрілися на фронті із ворогом, який говорив українською. Їх урятувала випадковість
Росіяни вдарили ракетою по елеватору на Сумщині: знищено запаси зерна
Росіяни вдарили ракетою по елеватору на Сумщині: знищено запаси зерна
Командир урятував поранених бійців, на яких полювали російські дрони
Командир урятував поранених бійців, на яких полювали російські дрони

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
362K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 16 серпня: ситуація на фронті
146K
Карта повітряних тривог України онлайн 16 серпня 2026
134K
Відомий командир ЗСУ розкрив свою зарплату
111K
Морозиво, яке наробило галасу, тепер розпродається зі знижками
59K
Машиніст київського метрополітену розкрив свою зарплату
57K
У Кам’янці-Подільському ТЦК мобілізував відомого науковця, омбудсман відреагував

Новини

Горіховий Спас: яскраві листівки, привітання у прозі та віршах
Сьогодні, 08:00
Горіховий Спас: що треба святити у церкві, заборони, прикмети, історія та традиції свята
Сьогодні, 06:50
Рік на посаді: скільки заробляє керівник «Енергоатома», призначений після «Міндічгейту»
Вчора, 19:00
Премії більші за зарплати: скільки заробляє керівництво Адміністрації морських портів
Вчора, 14:30
Карта бойових дій в Україні станом на 15 серпня 2026 року
Вчора, 08:18
Кремль не готовий до миру без капітуляції України – ISW
Вчора, 08:06

Прес-релізи

Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
Хто грає в онлайн-казино і з якою метою? Соціологи склали портрет
7 серпня, 17:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua