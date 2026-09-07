ЗСУ реформують сержантський корпус. Драпатий назвав п’ять змін

Серед пріоритетів – розширення повноважень сержантів, нові правила призначення та підвищення грошового забезпечення

Головнокомандувач Збройних сил України генерал-майор Михайло Драпатий провів зустріч із головними сержантами бойових підрозділів та визначив ключові напрями реформування сержантського корпусу відповідно до реалій війни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

За словами Драпатого, на зустріч приїхали головні сержанти з різних напрямків фронту, тому учасники обговорювали не теоретичні питання, а реальний бойовий досвід, системні проблеми та рішення, які необхідно впроваджувати вже зараз.

«Це була відкрита дискусія, гострі питання, брейншторм і, головне, пошук конкретних алгоритмів та дій, які можна впроваджувати вже сьогодні», – зазначив Головнокомандувач.

Драпатий наголосив, що роль сержантів у сучасному війську значно ширша за підготовку особового складу. Вони зустрічають новоприбулих військових у районах бойових дій, допомагають їм адаптуватися, організовують забезпечення, екіпірування та побут, готують військовослужбовців до виходу на позиції, а також безпосередньо керують людьми під час бою.

«Сержант учора сам був солдатом. А сьогодні це командир, який перебуває найближче до солдата і найкраще бачить реальний стан підрозділу “на землі”», – підкреслив Драпатий.

За підсумками зустрічі визначили п’ять основних напрямів, над якими вже починають працювати.

Йдеться про вдосконалення структури сержантського корпусу, розширення повноважень сержантів, а також чіткіший розподіл відповідальності між офіцерським і сержантським складом.

Окремими напрямами визначили підвищення якості підготовки сержантів та створення прозорих правил призначення на сержантські посади і присвоєння військових звань навіть в умовах війни.

П’ятим пріоритетом стало вирішення питань грошового забезпечення за ключовими сержантськими посадами.

Головнокомандувач зазначив, що за кожним із визначених напрямів уже поставили конкретні завдання, визначили відповідальних та подальші кроки.

«Ми не можемо будувати сучасний боєздатний сержантський корпус на старих підходах. Бойовий досвід наших сержантів має перетворюватися на повноваження, професійний розвиток, відповідальність і реальні можливості впливати на підготовку та управління військами», – заявив Драпатий.

Він також наголосив, що сильний сержантський корпус є не лише питанням кар’єрного розвитку військовослужбовців. За словами Головнокомандувача, це одна з ключових умов збереження життя особового складу та підвищення бойових спроможностей українського війська.