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Українці перетворили погрози Росії про «важку зиму» на флешмоб із мемами

Ірина Сторожук
glavcom.ua
Ірина Сторожук
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Українці перетворили погрози Росії про «важку зиму» на флешмоб із мемами
Погрози РФ щодо зими обернулися хвилею дотепних відповідей
зображення: соцмережі

На погрози РФ відповіли СтратКом, Міноборони, виробники зброї та користувачі соцмереж

Українці нагадали росіянам нагадали про удари по нафтопереробних заводах та натякнули, що спочатку державі-агресорці доведеться пережити осінь, про це повідомляє «Главком».

14 серпня російське міноборони опублікувало зображення ударних безпілотників із написом «Як сніг на голову». Російське відомство також вдалося до прямої погрози на адресу українців, заявивши, що взимку на них нібито чекає «заморозка».

Одними з перших на провокацію відреагували в Управлінні стратегічних комунікацій Збройних сил України. СтратКом опублікував зображення охопленого вогнем російського нафтопереробного заводу.

«Зігріємось вогнем російських НПЗ», – йшлося у відповіді українських військових.

Українці перетворили погрози Росії про «важку зиму» на флешмоб із мемами фото 1
зображення: СтратКом ЗСУ

Естафету відповідей на російські погрози підхопило й Міністерство оборони України. Відомство оприлюднило зображення українських безпілотників на тлі палаючих об'єктів та відповіло росіянам: «В холод птахи летять в гарячі краї». У дописі Міноборони також лаконічно додали: «Зима буде спекотною».

Українці перетворили погрози Росії про «важку зиму» на флешмоб із мемами фото 2
зображення: Міноборони

Не залишила без відповіді російські погрози й українська оборонна компанія Fire Point. Вона опублікувала зображення ракети на тлі Москви з написом: «Про зиму поговоримо після осені».

Українці перетворили погрози Росії про «важку зиму» на флешмоб із мемами фото 3
зображення: Fire Point

Такий натяк має додатковий контекст. Раніше співзасновник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман заявляв, що перші удари балістичною ракетою FP-9 по Москві можуть відбувтися вже восени 2026 року.

Погроза російського міноборони стала приводом і для численних мемів у мережі. Українці почали публікувати власні варіанти «відповіді» Росії, обігруючи тему морозів, снігу та української далекобійної зброї. На одному із зображень користувачі показали замерзлого двоголового орла (це сучасний державний символ Росії) з написом «Відморожені на всі голови». На іншому – охоплений вогнем російський безпілотник серед снігу з фразою «Сніг зійде, відморозки – теж». Також у мережі поширюють зображення українських ракет Flamingo із написом «Та хоч камні с неба» та дронів-перехоплювачів P1-SUN із відповіддю «Нам ваш сніг по...».

Українці перетворили погрози Росії про «важку зиму» на флешмоб із мемами фото 4
зображення: соцмережі
Українці перетворили погрози Росії про «важку зиму» на флешмоб із мемами фото 5
зображення: соцмережі
Українці перетворили погрози Росії про «важку зиму» на флешмоб із мемами фото 6
зображення: соцмережі
Українці перетворили погрози Росії про «важку зиму» на флешмоб із мемами фото 7
зображення: соцмережі

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський наголошував на необхідності провести переговори з російським диктатором Володимиром Путіним до настання зими. За його словами, якщо Україна змогла пережити надзвичайно складну минулу зиму, то й для Росії наступна може виявитися нелегкою. 

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Теги: Україна росія війна Міноборони Міноборони РФ ЗСУ мем соцмережі зима

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