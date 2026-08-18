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192 бої за добу: лінія фронту станом на 18 серпня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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192 бої за добу: лінія фронту станом на 18 серпня 2026
Ситуація на фронті 18 серпня
фото: Генштаб ЗСУ

Лінія фронту станом на 18 серпня 2026. Зведення Генштабу

З початку доби загарбник завдав 64 авіаційних удари із застосуваням 213 керованих авіаційних бомб, залучив для ударів 7033 дрони-камікадзе та здійснив 2263 обстріли позицій наших військ та населених пунктів.

Новини війни в Україні

18 серпня на фронті відбулося 192 бойових зіткнення. Сили оборони зупиняють російських загарбників, виснажують їхній бойовий потенціал та завдають ефективного вогневого ураження на всіх ділянках лінії бойового зіткнення. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найгарячіша ситуація на Покровському напрямку. Противник зазнає значних втрат – за добу ліквідовано 38 окупантів, 20 – поранено, знищено шість одиниць автомобільної техніки, три артилерійські системи, один склад ПММ та 29 укриттів особового складу противника. Пошкоджено чотири одиниці автомобільної техніки, гармату, дві одиниці спеціальних засобів, п’ять пунктів управління БпЛА, а також 111 укриттів особового складу противника. Знищено або подавлено 336 безпілотних літальних апаратів різних типів.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках

Від початку доби відбулося вісім боєзіткнень, ворог здійснив 47 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, два з них – із застосовуванням РСЗВ.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 18 серпня 2026 фото 1

На Південно-Слобожанському напрямку

Упродовж доби противник тричі штурмував позиції наших підрозділів в бік населених пунктів Ізбицьке та Довжанка. Одна з цих штурмових дій – триває.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 18 серпня 2026 фото 2

На Куп’янському напрямку

Ворог здійснив одну атаку у бік Новоосинового.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 18 серпня 2026 фото 3

На Лиманському напрямку

Дві спроби загарбників просунутися відбивали у бік населеного пункту Лиман.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 18 серпня 2026 фото 4

На Слов’янському напрямку

Сили оборони зупинили 10 спроб загарбників йти вперед у районах населених пунктів Різниківка, Крива Лука, Закітне та в бік Рай-Олександрівки й Миколаївки. Одне боєзіткнення досі триває.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 18 серпня 2026 фото 5

На Краматорському напрямку

Російські загарбники здійснювали одну штурмову дію в бік Іжевки.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 18 серпня 2026 фото 6

На Костянтинівському напрямку

Сили оборони відбивали 12 ворожих штурмів у районах населених пунктів Костянтинівка, Новоселівка, Софіївка та у бік населених пунктів Довга Балка та Степанівка. Одне боєзіткнення триває.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 18 серпня 2026 фото 7

На Покровському напрямку

Шістнадцять атак здійснив ворог. Окупанти намагалися просунутися у районах населених пунктів Удачне, Новоолександрівка та в бік населених пунктів Білицьке, Новий Донбас, Шевченко, Сергіївка, Василівка, Мирне. Чотири боєзіткнення досі тривають.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 18 серпня 2026 фото 8

На Олександрівському напрямку

Ворог здійснив атаку у бік Нового Запоріжжя.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 18 серпня 2026 фото 9

На Гуляйпільському напрямку

Сили оборони відбивали 11 ворожих атак у бік населених пунктів Новоселівка, Рівне, Добропілля, Залізничне, Лісне та Чарівне. Одна з цих атак іще триває.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 18 серпня 2026 фото 10

На Оріхівському напрямку

Наші захисники зупинили одну спробу противника просунутися вперед у районі Плавнів.

192 бої за добу: лінія фронту станом на 18 серпня 2026 фото 11

Нині триває 1637-й день повномасштабної війни.

Теги: ворог Генштаб Донбас окупанти

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