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Втрати ворога станом на 12 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Втрати ворога станом на 12 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки
колаж: glavcom.ua

Протягом минулої доби українські захисники знищили 1 500 окупантів

Генеральний штаб Збройних сил України оновив втрати російських окупантів станом на ранок суботи, 12 вересня 2026 року.

Втрати Росії у війні на 12 вересня 2026 року

Втрати ворога станом на 12 вересня 2026: свіжі дані Генштабу та ціна розбитої техніки фото 1

РФ у війні з Україною станом на 12 вересня втратила:

  • особового складу – близько 1 505 380 (+1 500) осіб;
  • танків – 12 342 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 25 322 (+10) од;
  • артилерійських систем – 49 601 (+85) од;
  • РСЗВ – 2 115 (+6) од;
  • засоби ППО – 1 633 (+11) од;
  • літаків – 442 (+1 підтверджено за попередній період) од;
  • гелікоптерів – 356 (+0) од;
  • наземні робототехнічні комплекси – 2 586 (+13) од;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 512 175 (+2 045) од;
  • крилаті ракети – 5 103 (+0) од;
  • кораблі / катери – 35 (+0) од;
  • підводні човни – 2 (+0) од;
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 147 849 (+638) од;
  • спеціальна техніка – 4 676 (+10) од.

Вартість знищеної техніки РФ станом на 12 вересня 2026 року

Категорія Назва / Модель техніки Орієнтовна вартість одиниці Знищено (ГШ ЗСУ на 12.09.2026) Приблизна сума втрат РФ (USD)
Ракетне озброєння та БПЛА Х-101 (стратегічна крилата ракета) $13 млн 5 103
(крилаті ракети)		 ~ $15,31 млрд
(за середньою ціною $3 млн за ракету)
«Калібр» (крилата ракета морського базування) $6,5 млн
«Іскандер-М» (балістична ракета) $3 млн
«Онікс» (надзвукова протикорабельна ракета) $1,25 млн
Х-22 (надзвукова крилата ракета) $1 млн
«Точка-У» (тактична ракета) $300 тис.
«Шахед-136» / «Герань-2» (дрон-камікадзе) $20 тис. – $40 тис. 512 175
(БПЛА операт.-тактич.)		 ~ $15,36 млрд
(при розрахунку $30 тис. за одиницю)
Авіація та гелікоптери Іл-76 (важкий транспортний літак) $86 млн 442
(літаків)		 ~ $13,26 млрд
(при середній вартості $30 млн за літак)
Су-35 (надманеврений винищувач) $40 млн – $50 млн
Су-34 (винищувач-бомбардувальник) $36 млн
Су-30СМ (багатоцільовий винищувач) $33 млн
Су-25 (штурмовик) $11 млн
Мі-28Н «Нічний мисливець» (гелікоптер) $18 млн 356
(гелікоптерів)		 ~ $5,34 млрд
(при середній вартості $15 млн за гелікоптер)
Ка-52 «Алігатор» (ударний гелікоптер) $16 млн
Бронетехніка та артилерія Т-90М «Прорив» (найсучасніший танк РФ) $4,5 млн 12 342
(танків)		 ~ $30,85 млрд
(враховуючи старі Т-72 та нові Т-90, середній розрахунок $2.5 млн за танк)
Т-80БВМ / Т-72Б3 (модернізовані танки) $3 млн – $4 млн
САУ «Мста-С» (самохідна артилерія) $4 млн 49 601
(артсистем)		 ~ $74,40 млрд
(враховуючи причіпну та самохідну артилерію, середня ціна $1.5 млн)
БМП-3 (бойова машина піхоти) $1 млн 25 322
(ББМ)		 ~ $15,19 млрд
(при медіанній ціні $600 тис. за ББМ різних модифікацій)
БТР-82А (бронетранспортер) $500 тис.
Системи ППО та РЕБ ЗРК С-400 «Тріумф» (один дивізіон) $1,2 млрд 1 633
(засобів ППО)		 ~ $24,49 млрд
(з розрахунку середньої вартості комплексу ППО/РЛС у $15 млн)
ЗРК «Тор-М2» / РЛС «Зоопарк-1М» близько $25 млн
ЗРГК «Панцир-С1» (ближній радіус) $14 млн – $15 млн
Військово-морський флот Ракетний крейсер «Москва» (флагман ЧФ) $750 млн 35
(кораблі / катери)		 ~ $2,1 млрд
(враховуючи крейсер «Москва» та ВДК, середня ціна корабля ~$60 млн)
Ракетні корвети (типу «Буян-М») $100 млн – $150 млн
Великі десантні кораблі (типу «Цезар Куніков») $85 млн
Підводний човен «Ростов-на-Дону» (носій «Калібрів») $300 млн 2
(підводні човни)		 $600 млн

* Підрахунки є орієнтовними, оскільки точний баланс за модифікаціями знищеної техніки знає лише Генеральний штаб ЗСУ.

Нагадаємо, триває 1662-й день повномасштабної війни в Україні.

Теги: Генштаб втрати

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