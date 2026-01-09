РФ вдарила «Орєшніком» по Львівщині: Reuters дізнався, куди влучили та які пошкодження є

Попри масштабність застосованої зброї, руйнування на Львівщині виявилися незначними

Російська балістична ракета середньої дальності «Орєшнік» під час останньої атаки влучила в об’єкт на Львівщині, розташований неподалік від кордону з Польщею. Як повідомляє Reuters, ціллю став цех одного з державних підприємств регіону, передає «Главком».

Попри масштабність застосованої зброї, руйнування виявилися незначними. За словами українського високопосадовця, кілька суббоєприпасів лише злегка пошкодили бетонні конструкції цеху, а решта влучань прийшлася на лісову зону поруч, де утворилися вирви.

Нищівних наслідків вдалося уникнути через те, що ракета, імовірно, не мала бойового заряду. Експерти вважають, що використання інертних боєголовок підтверджує намір ворога здійснити саме демонстративний удар поблизу кордонів НАТО, а не знищити промислову потужність.

Нагадаємо, у ніч на 9 січня у Львові пролунала серія вибухів. Голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький написав: «На Львівщині атаки зазнав обʼєкт критичної інфраструктури». Водночас Садовий повідомив, що чи була це атака «Орєшніком» – наразі не відомо.

Як повідомлялося, удар зафіксували о 23:47. Як повідомляють військові, повітряна ціль рухалася по балістичній траєкторії, а її швидкість сягала близько 13 тис. км на годину. Наразі фахівці вивчають уламки ракети, щоб точно встановити її тип.

Згодом Міноборони РФ заявило, що окупанти вдарили «Орєшніком» по Україні. Як привід вони використали фейк про атаку на резиденцію диктатора Володимира Путіна. Україна ініціює термінове засідання Радбезу ООН та Ради Україна-НАТО через удар РФ.

До слова, президент України Володимир Зеленський зауважив, що під час атаки окупанти застосували балістичну ракету «Орєшнік».