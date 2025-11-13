«Це вимушений крок у воєнний час». ТЦК пояснив, коли можлива примусова доставка військовозобов’язаних

Кожен випадок «бусифікації» перевіряється. Однак без примусу мобілізація нефективна, переконаний речник ТЦК на Полтавщині

Так звана «бусифікація» військовозобов’язаних, яка часто з’являється на відео в соцмережах, відбувається у межах закону. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

«Знаю, що за ці слова отримаю негатив, але скажу як є: примусове доставлення військовозобов’язаних – це законно. Це ненормальне явище для мирної країни, але вимушений крок у воєнний час», – наголосив Істомін.

Істомін пояснив, що держава застосовує примус лише тоді, коли громадяни ухиляються від свого обов’язку.

«У нас є добровільна служба – контрактна, і є обов’язкова – за мобілізацією. Люди не хочуть виконувати свій обов’язок, і держава змушена застосовувати примус. Якщо громадянин відмовляється від обов’язкової служби, залишається тільки примусове доставлення, яке виконує поліція», – зазначив речник Полтавського обласного ТЦК та СП.

Істомін підкреслив, що примусове доставлення не означає автоматичної мобілізації. Часто після перевірки у ТЦК з’ясовується, що чоловік має право на відстрочку, але не оформив документи.

«Потім і з’являються скандальні історії – «забрали з вулиці», «призвали з відстрочкою». Зараз, на щастя, подати заяву на відстрочку можна через ЦНАП. І я сподіваюся, що всі, хто має законні підстави, нарешті їх оформлять. Тоді й не буде таких непорозумінь», – додав він.

Щодо відео з інтернету, де зафіксовані такі випадки, Істомін повідомив, що кожен інцидент перевіряється. «Ролики «спускають» до нас старші штаби або правоохоронні органи, щоб з’ясувати, що саме сталося. Ми готуємо пояснення, додаємо документи, а потім робляться висновки. Якщо щось було незаконно – це вже компетенція правоохоронців», – сказав він.

Речник визнав, що така практика не є ідеальною, але поки залишається необхідною. «Я до таких історій ставлюся негативно. В ідеалі людина отримала повістку, прийшла до ТЦК – і все. Але коли не приходять, коли ігнорують закон, тоді залишається тільки примусовий варіант. Адже нашу цивілізовану країну досі намагається захопити і знищити імперіалістична Росія», – підсумував Істомін.

Раніше «Главком» писав, що укомплектованість ТЦК та СП нижча 40%. За словами військової омбудсменки Ольги Решетилової, співробітники територіальних центрів комплектування часто по пів року не мають вихідних.