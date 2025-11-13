Головна Країна Суспільство
«Це вимушений крок у воєнний час». ТЦК пояснив, коли можлива примусова доставка військовозобов'язаних

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
Речник Полтавського ОТЦК пояснив, що примусове доставлення не означає автоматичну мобілізацію
колаж: glavcom.ua

Кожен випадок «бусифікації» перевіряється. Однак без примусу мобілізація нефективна, переконаний речник ТЦК на Полтавщині

Так звана «бусифікація» військовозобов’язаних, яка часто з’являється на відео в соцмережах, відбувається у межах закону. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

«Знаю, що за ці слова отримаю негатив, але скажу як є: примусове доставлення військовозобов’язаних – це законно. Це ненормальне явище для мирної країни, але вимушений крок у воєнний час», – наголосив Істомін.

Істомін пояснив, що держава застосовує примус лише тоді, коли громадяни ухиляються від свого обов’язку.

«У нас є добровільна служба – контрактна, і є обов’язкова – за мобілізацією. Люди не хочуть виконувати свій обов’язок, і держава змушена застосовувати примус. Якщо громадянин відмовляється від обов’язкової служби, залишається тільки примусове доставлення, яке виконує поліція», – зазначив речник Полтавського обласного ТЦК та СП.

Істомін підкреслив, що примусове доставлення не означає автоматичної мобілізації. Часто після перевірки у ТЦК з’ясовується, що чоловік має право на відстрочку, але не оформив документи.

«Потім і з’являються скандальні історії – «забрали з вулиці», «призвали з відстрочкою». Зараз, на щастя, подати заяву на відстрочку можна через ЦНАП. І я сподіваюся, що всі, хто має законні підстави, нарешті їх оформлять. Тоді й не буде таких непорозумінь», – додав він.

Щодо відео з інтернету, де зафіксовані такі випадки, Істомін повідомив, що кожен інцидент перевіряється. «Ролики «спускають» до нас старші штаби або правоохоронні органи, щоб з’ясувати, що саме сталося. Ми готуємо пояснення, додаємо документи, а потім робляться висновки. Якщо щось було незаконно – це вже компетенція правоохоронців», – сказав він.

Речник визнав, що така практика не є ідеальною, але поки залишається необхідною. «Я до таких історій ставлюся негативно. В ідеалі людина отримала повістку, прийшла до ТЦК – і все. Але коли не приходять, коли ігнорують закон, тоді залишається тільки примусовий варіант. Адже нашу цивілізовану країну досі намагається захопити і знищити імперіалістична Росія», – підсумував Істомін.

Раніше «Главком» писав, що укомплектованість ТЦК та СП нижча 40%. За словами військової омбудсменки Ольги Решетилової, співробітники територіальних центрів комплектування часто по пів року не мають вихідних. 

Теги: війна держава мобілізація повістка ТЦК

