Росія збудувала новий пусковий майданчик для дронів Shahed в Орловській області

Ірина Тетеріна
glavcom.ua
Ірина Тетеріна
фото з відкритих джерел

Партизани зафіксували будівництво бетонних складів і підготовку дронів-камікадзе до ударів по Україні

Агенти партизанського руху АТЕШ провели розвідку пускового майданчика в районі села Руднєво, Орловська область, і зафіксували активні роботи з модернізації інфраструктури та захисту об’єкта. Всі дані передано українським військовим для планування заходів у відповідь. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АТЕШ

«Наші агенти провели розвідку в районі населеного пункту Руднєво, де детально вивчено стартовий майданчик дронів-камікадзе. На об'єкті ведуться активні будівельні роботи щодо розширення інфраструктури та посилення захисту від ударів Сил оборони України», – йдеться в заяві АТЕШ.

Партизанам вдалося зафіксувати будівництво капітальних бетонних складів для зберігання та підготовки «Шахедів» до запусків. Модернізація майданчика свідчить про наміри росіян збільшити інтенсивність ударів по Україні.

«Усі розвідувальні дані – координати, схеми розташування об’єктів та режим роботи майданчика – негайно передані Силам оборони України для вжиття заходів у відповідь», — додали в пресслужбі АТЕШ.

Раніше повідомлялося про аналогічний об’єкт у Брянській області, всього за 35 км від українського кордону, що підтверджує активне нарощування інфраструктури для запуску дронів-камікадзе на прикордонних та тимчасово окупованих територіях. Російські війська активно створюють подібні майданчики не лише в прикордонних регіонах, але й на тимчасово окупованих територіях України. Наприкінці літа 2025 року був зафіксований ураження подібного об'єкта на аеродромі «Приморсько-Ахтарськ», розташованому на півдні Росії.

До слова, використання дронів-камікадзе під час атак на Україну різко зросло. Якщо три роки тому Росія могла застосувати 43 безпілотники за одну ніч, то цього місяця їхня кількість сягнула вже близько 800. Це стало можливим завдяки масовому виробництву дронів на двох основних заводах у самій Росії, а також залученню регіональної влади, підприємств і навіть школярів до створення тактичних безпілотників. 

