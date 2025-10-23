Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Тилові фронти» – нова тактика Росії? Стало відомо, навіщо ворог б’є вглиб України

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
«Тилові фронти» – нова тактика Росії? Стало відомо, навіщо ворог б’є вглиб України
Російські війська атакують українську інфраструктуру не лише «шахедами»
колаж: glavcom.ua

РФ перетворює прифронтові райони України на зону нежиттєздатною, наголосив військовий експерт Сергій (Флеш) Бескрестнов

Росія цілеспрямовано руйнує інфраструктуру в так званих «тилових фронтах» – зонах уздовж лінії фронту, де домінують атаки малих і середніх БПЛА. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов.

«Я цим терміном позначаю фронти уздовж кордонів РФ, де йде активна війна БПЛА», – каже Бескрестнов.

За його словами, противник прагне зробити зону в радіусі 30–50 км від фронту непридатною для життя: знищувати логістику, мобільний зв’язок, дороги, склади, енергетику та іншу інфраструктуру, щоб ускладнити побут і пересування як військових, так і цивільних.

Атаки спрямовані на ключові об’єкти постачання, а саме залізницю, локомотиви та тягові підстанції, що паралізує транспортування вантажів і техніки. «Вони щодня атакують залізницю (локомотиви та тягові підстанції), щоб паралізувати транспортування», – додає експерт.

Бескрестнов уточнив: росіяни використовують широкий спектр безпілотників: не лише «шахедів», а й дрони малого формату – на оптоволокні, «Молнія», БМ-39, «Ланцет» тощо. Саме вони сьогодні активно діють у зоні до приблизно 50 км від фронту.

Експерт попереджає: якщо не вживати ефективних контрзаходів, ця «підзона» буде лише розширюватися вглиб території.

Раніше «Главком» писав, що Росія почала використовувати новий тип «шахедів», а саме реактивні. Вперше росіяни атакували ними Київ у ніч на 31 липня. Тоді більш ніж 300 дронів і вісім ракет атакували українські міста під час обстрілу. 

Фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Сергій «Флеш» розповів, що поява таких безпілотників є відповіддю окупантів на успіх українських зенітних дронів, які ефективно протидіють традиційним баражуючим боєприпасам.

Зі свого боку керівник управління комунікації Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що реактивні «шахеди» мають характерний звук, який відрізняється від попередніх моделей, і радіолокаційно відображаються як крилата ракета за параметрами польоту, тому що швидкість може бути 500+ км/год.

Нещодавно стало відомо, що Російська Федерація інвестувала у розгортання масового виробництва ударних дронів щонайменше $3 млрд та залучила до виготовлення понад 900 компаній.

Як повідомляв «Главком», голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин зазначив, що в Україні є підстанція, по якій за день ворог випустив до 20 шахедів. З них, у середньому п’ять-шість дісталися цілі. Було пошкоджено протидетонаційний екран («антидронову сітку»). Натомість бетонний захист лишився неушкодженим, чим захистив трансформатори від уламків.

Читайте також:

Теги: росія війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зеленський: Вперше зустрівся зі Спадкоємним принцом Ліхтенштейну Алоїзом та обговорив продовження гуманітарної допомоги для України
Зеленський обговорив з принцом Ліхтенштейну гуманітарну допомогу Україні
24 вересня, 03:33
Ексчиновник був фігурантом кримінального провадження щодо ухилення від сплати податків
Ексчиновник Росмайна, який збирався воювати проти України, наклав на себе руки
24 вересня, 12:39
Зеленський обговорив з розвідкою ключові джерела постачання до Росії
Зеленський доручив збільшити тиск на Росію
15 жовтня, 14:51
Махнєв служив на посаді старшого розвідника – снайпера групи спеціального призначення
Був снайпером групи спецпризначенців. ЗСУ ліквідували 19-річного російського хокеїста
2 жовтня, 11:29
7 жовтня 2024 року Крамаренко стала героїнею пропагандистського відео
Прихильниця Путіна гімнастка Крамаренко має намір отримати нейтральний статус
6 жовтня, 12:36
Відбулася нарада президента з премʼєр-міністром
Доповіді президенту, удари по Україні. Головне за 7 жовтня
7 жовтня, 21:12
Зеленський зауважив, що розмова з Трампом була «дуже продуктивна»
Зеленський розкрив подробиці розмови з Трампом
11 жовтня, 16:21
Прогноз щодо зростання російської економіки на 2026 рік залишається незмінним і становить 1%
МВФ вдруге знизив прогноз зростання ВВП Росії на 2025 рік
15 жовтня, 07:55
Міжнародний паралімпійський комітет повністю відновив членство Росії
Чи візьмуть участь Росія та Білорусь в Паралімпіаді: з'явилося офіційне рішення
Вчора, 08:20

Події в Україні

«Тилові фронти» – нова тактика Росії? Стало відомо, навіщо ворог б’є вглиб України
«Тилові фронти» – нова тактика Росії? Стало відомо, навіщо ворог б’є вглиб України
Росія масовано атакує Кам'янське «шахедами»: є перебої зі світлом
Росія масовано атакує Кам'янське «шахедами»: є перебої зі світлом
Трамп назвав фейком новину WSJ про зняття обмеження на використання Україною ракет далекої дії
Трамп назвав фейком новину WSJ про зняття обмеження на використання Україною ракет далекої дії
Лінія фронту станом на 22 жовтня 2025. Зведення Генштабу
Лінія фронту станом на 22 жовтня 2025. Зведення Генштабу
США не відкидають передачу Україні ракет Tomahawk, але є нюанс – Axios
США не відкидають передачу Україні ракет Tomahawk, але є нюанс – Axios
Зустріч Зеленського з прем'єром Швеції, атака на Харків. Головне за 22 жовтня
Зустріч Зеленського з прем'єром Швеції, атака на Харків. Головне за 22 жовтня

Новини

В Австралії активісти розгорнули найбільший український прапор у світі (фото, відео)
21 жовтня, 23:58
САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
20 жовтня, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua