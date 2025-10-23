«Тилові фронти» – нова тактика Росії? Стало відомо, навіщо ворог б’є вглиб України

РФ перетворює прифронтові райони України на зону нежиттєздатною, наголосив військовий експерт Сергій (Флеш) Бескрестнов

Росія цілеспрямовано руйнує інфраструктуру в так званих «тилових фронтах» – зонах уздовж лінії фронту, де домінують атаки малих і середніх БПЛА. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів фахівець зі зв’язку, радіоелектронної боротьби та розвідки Сергій (Флеш) Бескрестнов.

«Я цим терміном позначаю фронти уздовж кордонів РФ, де йде активна війна БПЛА», – каже Бескрестнов.

За його словами, противник прагне зробити зону в радіусі 30–50 км від фронту непридатною для життя: знищувати логістику, мобільний зв’язок, дороги, склади, енергетику та іншу інфраструктуру, щоб ускладнити побут і пересування як військових, так і цивільних.

Атаки спрямовані на ключові об’єкти постачання, а саме залізницю, локомотиви та тягові підстанції, що паралізує транспортування вантажів і техніки. «Вони щодня атакують залізницю (локомотиви та тягові підстанції), щоб паралізувати транспортування», – додає експерт.

Бескрестнов уточнив: росіяни використовують широкий спектр безпілотників: не лише «шахедів», а й дрони малого формату – на оптоволокні, «Молнія», БМ-39, «Ланцет» тощо. Саме вони сьогодні активно діють у зоні до приблизно 50 км від фронту.

Експерт попереджає: якщо не вживати ефективних контрзаходів, ця «підзона» буде лише розширюватися вглиб території.

Раніше «Главком» писав, що Росія почала використовувати новий тип «шахедів», а саме реактивні. Вперше росіяни атакували ними Київ у ніч на 31 липня. Тоді більш ніж 300 дронів і вісім ракет атакували українські міста під час обстрілу.

Фахівець у галузі радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки Сергій «Флеш» розповів, що поява таких безпілотників є відповіддю окупантів на успіх українських зенітних дронів, які ефективно протидіють традиційним баражуючим боєприпасам.

Зі свого боку керівник управління комунікації Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що реактивні «шахеди» мають характерний звук, який відрізняється від попередніх моделей, і радіолокаційно відображаються як крилата ракета за параметрами польоту, тому що швидкість може бути 500+ км/год.

Нещодавно стало відомо, що Російська Федерація інвестувала у розгортання масового виробництва ударних дронів щонайменше $3 млрд та залучила до виготовлення понад 900 компаній.

Як повідомляв «Главком», голова Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури Сергій Сухомлин зазначив, що в Україні є підстанція, по якій за день ворог випустив до 20 шахедів. З них, у середньому п’ять-шість дісталися цілі. Було пошкоджено протидетонаційний екран («антидронову сітку»). Натомість бетонний захист лишився неушкодженим, чим захистив трансформатори від уламків.