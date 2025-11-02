Головна Країна Події в Україні
На Донеччині атаковано нафтобазу: що відомо

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
На Донеччині атаковано нафтобазу: що відомо
Офіційної інформації від української сторони щодо цієї події наразі немає
фото: скріншот з відео

Над окупованим містом зафіксовані ударні дрони, місцеві жителі діляться кадрами з загравою

В окупованому місті Шахтарськ Донецької області сьогодні, 2 листопада, пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку ударних дронів на об'єкт нафтової інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За повідомленнями місцевих жителів, метою атаки стала нафтобаза у Шахтарську. Над окупованим містом фіксуються ударні дрони. На відеокадрах, які поширюються у мережі, видно яскраву заграву та чути вибух.

Офіційної інформації від української сторони щодо цієї події наразі немає.

Нагадаємо, Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило чергове радіоперехоплення, яке демонструє тактику російських окупантів, де тіла загиблих військових використовуються як орієнтири на лінії бойового зіткнення. 

