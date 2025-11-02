На Донеччині атаковано нафтобазу: що відомо

Офіційної інформації від української сторони щодо цієї події наразі немає

Над окупованим містом зафіксовані ударні дрони, місцеві жителі діляться кадрами з загравою

В окупованому місті Шахтарськ Донецької області сьогодні, 2 листопада, пролунали вибухи. Місцеві жителі повідомляють про атаку ударних дронів на об'єкт нафтової інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві Telegram-канали.

За повідомленнями місцевих жителів, метою атаки стала нафтобаза у Шахтарську. Над окупованим містом фіксуються ударні дрони. На відеокадрах, які поширюються у мережі, видно яскраву заграву та чути вибух.

Офіційної інформації від української сторони щодо цієї події наразі немає.

