Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2025 року

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2025 року
Нині триває 1331-й день повномасштабної війни
фото: Генштаб ЗСУ

На Південно-Слобожанському напрямку вчора відбулося 17 бойових зіткнень

За минулу добу відбулося 184 бойові зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

Учора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного удару двома ракетами та 87 авіаційних ударів, скинувши 171 керовану бомбу. Крім цього, здійснив 4 979 обстрілів, з них понад сто – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 595 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Суми Сумської області; Костянтинівка, Добропілля Донецької області; Апостолове, Радушне Дніпропетровської області; Єгорівка, Оріхів Запорізької області; Нововоронцовка, Козацьке Херсонської області.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу та два пункти управління російських загарбників.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2025 року фото 1
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог завдав дев’ять авіаційних ударів, скинув 18 керованих бомб, здійснив 186 обстрілів, зокрема десять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2025 року фото 2
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Учора відбулося 17 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2025 року фото 3
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Минулої доби відбулося шість атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в районах населених пунктів Степова Новоселівка й Петропавлівка. У місті Куп’янськ та його околицях тривають протидиверсійні заходи – українські воїни виявляють ворожі піхотні групи, блокують їх просування та знищують.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2025 року фото 4
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог атакував сім разів, намагаючись просунутися вперед у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Новоселівка та Дерилове.

На Слов’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2025 року фото 5
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські воїни минулої доби відбили десять ворожих атак. Підрозділи окупантів намагалися просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль, Дронівка, Виїмка та Федорівка.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2025 року фото 6
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Зафіксовано одне бойове зіткнення – противник намагався наступати в напрямку Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2025 року фото 7
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Біла Гора, Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове та Русин-Яр.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2025 року фото 8
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники зупинили 56 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Чунишине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія.

На Олександрівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2025 року фото 9
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Сили оборони відбили 30 атак противника поблизу населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Січневе, Соснівка, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка.

На Придніпровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2025 року фото 10
мапа: Генштаб ЗСУ/Facebook

Українські захисники відбили чотири атаки окупантів.

Нагадаємо, триває 1331-й день повномасштабної війни в Україні.

Читайте також:

Теги: Генштаб війна фронт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни вдарили по енергетиці на Сумщині
Нічна атака на Україну: Зеленський назвав головну ціль окупантів
14 жовтня, 10:08
Киянка Марина Жук-Жукова
Росіяни розбомбили у Києві квартиру хорового диригента, який пережив блокаду Ленінграда (фото, відео)
12 жовтня, 16:45
Віталій Кім: «Війна завершиться в діапазоні від двох місяців до року»
Віталій Кім: Я прямо закликаю військових не йти в політику інтерв’ю
6 жовтня, 09:30
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
3 жовтня, 03:52
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2025 року
28 вересня, 08:23
ЗСУ продовжують утримувати фронт від росіян
Запеклі бої за Куп’янськ та Лиман: ворог планує оточити міста
21 вересня, 15:30
19-й пакет санкцій ЄС: удар по воєнній економіці Кремля
Що насправді означає 19-й пакет санкцій для воєнної машини Кремля?
20 вересня, 20:18
Окупанти просунулись поблизу трьох сіл – DeepState
Окупанти просунулись поблизу трьох сіл – DeepState
18 вересня, 01:55
У 19 років Сергій Пенюк пішов захищати Батьківщину – став охоронцем кордонів
Потрапив під снайперський обстріл у районі Бахмута. Згадаймо Сергія Пенюка
17 вересня, 09:00

Події в Україні

На Полтавщині зупинено роботу об'єктів газовидобутку через атаку РФ
На Полтавщині зупинено роботу об'єктів газовидобутку через атаку РФ
Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 16 жовтня 2025 року
Окупанти атакували підприємство в Чернігові
Окупанти атакували підприємство в Чернігові
Українські захисники відкинули окупантів на фронті
Українські захисники відкинули окупантів на фронті
Втрати ворога станом на 16 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 16 жовтня 2025 – Генштаб ЗСУ
У кількох областях України пролунали вибухи
У кількох областях України пролунали вибухи

Новини

В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
Сьогодні, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
Вчора, 05:59
Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua