Телеведучий Сергій Іванов, який нібито мав бронювання від влади, пішов до війська

Журналіст заявив, що долучився до одного зі звитяжних підрозділів ЗСУ

Співведучий YouTube-каналу «Ісландія» Сергій Іванов заявив, що долучився до одного з підрозділів армії та вже завершив базову загальну військову підготовку. Як інформує «Главком», про це він написав у Telegram.

За його словами, до одного зі звитяжних підрозділів ЗСУ він доєднався ще на початку, але через «свідоме рішення» не розповідав про це публічно. Сьогодні ж він завершив БЗВП (базову загальну військову підготовку).

«Тобто моя підтримка ЗСУ з часом трансформувалася у безпосередню участь. Велика честь для мене бути разом зі всіма цими достойними людьми», – написав Іванов.

Він пообіцяв «ділитися з вами більше» і продовжувати підтримувати військові підрозділи, зокрема той, до якого він долучився.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк, посилаючись на «обізнані джерела», писав, що Іванов та його співведучий на «Ісландії» Володимир Петров отримали бронювання від «структур, наближених до влади».

Так, Іванов нібито отримав бронювання в липні 2025 року від ТОВ «Стартрек Індастріс» – компанії-підрядника «Енергоатому». Як стверджується, його бронювання чинне до червня 2026 року.

Петров же з минулого літа буцімто був співробітником державної установи «Національне військове меморіальне кладовище» і має відповідне бронювання до 21 січня 2026 року.

У самому НВМК підтвердили, що Петров працював у них – обіймав посаду провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій. Однак на тлі скандалу він сам написав заяву на звільнення.