Телеведучий Сергій Іванов, який нібито мав бронювання від влади, пішов до війська

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Телеведучий Сергій Іванов, який нібито мав бронювання від влади, пішов до війська
Сергій Іванов уже завершив базову загальну військову підготовку
фото: Сергій Іванов/Telegram

Журналіст заявив, що долучився до одного зі звитяжних підрозділів ЗСУ

Співведучий YouTube-каналу «Ісландія» Сергій Іванов заявив, що долучився до одного з підрозділів армії та вже завершив базову загальну військову підготовку. Як інформує «Главком», про це він написав у Telegram.

За його словами, до одного зі звитяжних підрозділів ЗСУ він доєднався ще на початку, але через «свідоме рішення» не розповідав про це публічно. Сьогодні ж він завершив БЗВП (базову загальну військову підготовку).

«Тобто моя підтримка ЗСУ з часом трансформувалася у безпосередню участь. Велика честь для мене бути  разом зі всіма цими достойними людьми», – написав Іванов.

Він пообіцяв «ділитися з вами більше» і продовжувати підтримувати військові підрозділи, зокрема той, до якого він долучився.

Раніше народний депутат Ярослав Железняк, посилаючись на «обізнані джерела», писав, що Іванов та його співведучий на «Ісландії» Володимир Петров отримали бронювання від «структур, наближених до влади».

Так, Іванов нібито отримав бронювання в липні 2025 року від ТОВ «Стартрек Індастріс» – компанії-підрядника «Енергоатому». Як стверджується, його бронювання чинне до червня 2026 року.

Петров же з минулого літа буцімто був співробітником державної установи «Національне військове меморіальне кладовище» і має відповідне бронювання до 21 січня 2026 року.

У самому НВМК підтвердили, що Петров працював у них – обіймав посаду провідного фахівця відділу з питань комунікацій та інформаційних технологій. Однак на тлі скандалу він сам написав заяву на звільнення.

Теги: ЗСУ кладовище Ярослав Железняк звільнення Сергій Іванов Володимир Петров військові Ісландія депутат

Телеведучий Сергій Іванов, який нібито мав бронювання від влади, пішов до війська
Телеведучий Сергій Іванов, який нібито мав бронювання від влади, пішов до війська
Як технології ЗСУ можуть змінити війну на Близькому Сході: подробиці від Fox News
Як технології ЗСУ можуть змінити війну на Близькому Сході: подробиці від Fox News
ЗСУ «душать» російські сили на передовій за допомогою нової стратегії – The Telegraph
ЗСУ «душать» російські сили на передовій за допомогою нової стратегії – The Telegraph
Зеленський дотепно пожартував про свої відносини з Трампом
Зеленський дотепно пожартував про свої відносини з Трампом
Атака на Херсон: серед постраждалих – діти
Атака на Херсон: серед постраждалих – діти
Розвідники вивели з ладу пором «Славянін» та пошкодило судно «Авангард»
Розвідники вивели з ладу пором «Славянін» та пошкодило судно «Авангард»

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

