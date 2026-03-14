РФ вдарила по житловому кварталу Запоріжжя: є загиблі та поранені (фото, відео)

glavcom.ua
Надія Карбунар
Унаслідок удару пошкоджено 12 багатоповерхових та 12 приватних будинків
фото: Іван Федоров/Telegram

Через обстріл Запоріжжя постраждала людина

Унаслідок російської атаки по житловому кварталу Запоріжжя щонайменше 11 людей зазнали поранень. Серед них – 17-річний хлопець, його стан важкий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За словами посадовця, один чоловік загинув, троє чоловіків та вісім жінок зазнали поранень. Постраждалі нині перебувають під наглядом лікарів. Раніше рятувальники дістали з-під завалів щонайменше двох людей.

Федоров додав, що внаслідок удару пошкоджено 12 багатоповерхових та 12 приватних будинків, а також обʼєкт інфраструктури та автівки.

Нагадаємо, російські терористичні війська в ніч проти 14 березня атакували Запорізький район, унаслідок чого поранення дістали четверо людей, серед них двоє дітей. 

Також 11 березня, російська терористична армія атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. Є влучання у житлову забудову. Унаслідок атаки постраждали 13 людей.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

