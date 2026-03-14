РФ вдарила по житловому кварталу Запоріжжя: є загиблі та поранені (фото, відео)

Через обстріл Запоріжжя постраждала людина

Унаслідок російської атаки по житловому кварталу Запоріжжя щонайменше 11 людей зазнали поранень. Серед них – 17-річний хлопець, його стан важкий. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За словами посадовця, один чоловік загинув, троє чоловіків та вісім жінок зазнали поранень. Постраждалі нині перебувають під наглядом лікарів. Раніше рятувальники дістали з-під завалів щонайменше двох людей.

‼️ Вже 11 поранених внаслідок ворожої атаки по Запоріжжю – ОВА



На жаль, загинув чоловік. Троє чоловіків та вісім жінок дістали поранень, серед них 17-річний підліток.



Дві людини перебували під завалами. Їх уже деблокували.



На місці удару виникла пожежа. — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) March 14, 2026

Федоров додав, що внаслідок удару пошкоджено 12 багатоповерхових та 12 приватних будинків, а також обʼєкт інфраструктури та автівки.

Нагадаємо, російські терористичні війська в ніч проти 14 березня атакували Запорізький район, унаслідок чого поранення дістали четверо людей, серед них двоє дітей.

Також 11 березня, російська терористична армія атакувала Запоріжжя керованими авіабомбами. Є влучання у житлову забудову. Унаслідок атаки постраждали 13 людей.