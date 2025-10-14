Головна Думки вголос Олександр Кочетков
search button user button menu button
Олександр Кочетков Аналітик, політтехнолог

Як ефективно протидіяти загрозам з повітря

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Головна загроза – це ворожі безпілотники дальньої дії, «Шахеди» у першу чергу
фото: depositphotos.com

Щодо протидії загрозам з повітря

По-перше, дивним і небезпечним виглядає самий факт, що на четвертому році повномасштабної війни в нас відсутня адекватна програма протидії тому, з чого ця війна почалася – повітряним ударам.

По-друге, у спробах якось відбиватися від атак з неба катастрофічно відсутні професійний аналіз загроз і системний підхід до протидії.

Зрозуміло, що ми значно менші за недоімперію. Але ж ми не поступаємося у розумності і креативності! А якщо спробувати проаналізувати ситуацію, то стає зрозумілим, що головна загроза – це не крилаті ракети ворога. І навіть не балістичні. Бо їхня ціна і – головне – обсяги виробництва приблизно такі ж, як і для відповідних зенітних ракет наших партнерів.

Тобто, тут справа у спроможностях західного виробництва і нашій можливості отримувати такі ракети ППО-ПРО. Бо свої великі зенітні комплекси ми почнемо виробляти ще нескоро і, мабуть, не за цієї влади.

Головна загроза – це ворожі безпілотники дальньої дії, «Шахеди» у першу чергу. Тому що це вдала технологічна конструкція, яку ворог ще й постійно вдосконалює. І нарощує виробництво. І тактику застосування також змінює: зараз шахеди демонструють щось на зразок ШІ: вони збиваються у зграї над ціллю, потім вивчають нашу протиповітряну оборону – не тільки за роботою радіолокаторів, але і по спалахах від пострілів кулеметів, потім намагаються знищити наші зенітні позиції. І лише потім, вже майже безперешкодно, атакують енергетичний об’єкт.

Натомість в нас наявна суто рефлексивна позиція: ворог зробив щось нове, ми відчули це у вигляді жертв і руйнувань, і тільки після того починаються поспішні і, відповідно, не дуже вдалі спроби протидії.

Крім того, повністю відсутній комплексний підхід: є дилетантські намагання знайти якусь універсальну суперзброю і закрити питання відразу і назавжди. Звідси і таке захоплення нашого керівництва дронами-перехоплювачами, які не будуть ефективними, допоки не стануть багаторазовими і зможуть діяти без оператора за будь-якої погоди.

Складні проблеми не мають простих рішень. А бойові дії – це проблема надскладна. От як переконати у цьому людей, які взагалі не дуже схильні думати?

Сьогодні на першому місці за ефективністю проти «Шахедів» – це невеликі, тобто, дешеві зенітні ракети з дальністю до 10 км наземного та повітряного базування (що я стверджую вже два роки). Саме тому британці почали постачати нам подібні ракети, а штатівці терміново розробляють нове покоління своїх «Стінгерів».

Але ж існує ціле сімейство українських ракет «Верба» розробки КБ «Луч». За задумом вони планувалися і для зенітного використання. Чому цей напрямок не отримав належного розвитку? Лише тому, що КБ «Луч» чимось не подобається тим, хто приймає рішення у цій сфері?

На другому місці – сучасні зенітні гармати у вигляді комплексів на зразок «Скайнекса». Але ми знов-таки розраховуємо лише на допомогу німецького «Рейнметаллу», спроби створити власну зенітну артилерію не проглядаються, хоча це завдання цілком посильне.

А щодо пасивних методів захисту енергетичних об’єктів, то програма провалена повністю: за даними комісії ВР, витрачені десятки мільярдів гривень, збудовано, дай боже, 30% захисних споруд. І цей провал став зрозумілим ще у середині минулого року, коли Кабмін фактично припинив фінансування більшої частини цих робіт.

Але чому, коли провал став очевидним, кошти не були спрямовані на альтернативні проєкти захисту? Наприклад, ще з 2023 року дніпровські вчені пропонували використовувати аеростати, які будуть піднімати міцну сітку над енергооб’єктами. Пропонували, але почуті не були. Такий проєкт значно дешевшій, ніж бетонні «черепахи», які укривають трансформатори. Може, сітка і не дає стовідсоткової гарантії, але все одно це значно надійніше, ніж укриття, які так і не побудували, а гроші зникли.

Можна продовжувати розповідати, що зроблено не так. Це буде довгий перелік риторичних питань. Проте саме цей перелік наштовхує на відповідь на головне питання, яке хвилює всіх українців: наскільки ми готові до максимальної інтенсифікації ворожого повітряного терору цієї зими?

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: війна гроші безпілотник ракета

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Психологічно Захід готовий воювати проти РФ?
Чому Москва провокує НАТО: дві ключові причини
4 жовтня, 18:10
Трамп вперше назвав Росію агресором. Що насправді це?
Трамп вперше назвав Росію агресором. Що насправді це?
19 вересня, 07:20
Пільгові умови отримають підприємства, які купують українське обладнання
В Україні видано перший грант на відновлення підприємства, знищеного російською атакою
30 вересня, 12:37
Зеленський заявив, що Трамп може надати Україні далекобійні ракети «Томагавк»
Чи може Трамп дати Україні «томагавки»? Президент України дав відповідь
9 жовтня, 10:23
Клімовичс: Зараз ведеться дискусія, чи варто призивати в армію жінок. І загальна відповідь – варто…
Жінок призвуть до армії? Латвійський воєнкор розповів, як його країна готується до війни з Росією
10 жовтня, 05:05
Окупанти розгромили центр Куп'янська
Сили оборони повідомили про ситуацію в Куп'янську
19 вересня, 16:46
Підвищення виплат є частиною підтримки вчителів, які забезпечують освіту дітей у прифронтових регіонах
Уряд готує деяким учителям України підвищення виплат: хто отримає
5 жовтня, 15:40
Головком Олександр Сирський, начальник Генштабу Андрій Гнатов, міністр оборони України Денис Шмигаль, профільний заступник керівника Офісу Павло Паліса доповіли Зеленському
Зеленський: ймовірно, угорські дрони порушили повітряний простір України
26 вересня, 16:09
На території нафтобази фіксується масштабна пожежа
Уражено нафтовий термінал, електропідстанції: з'явилися деталі нічної атаки на Крим
Вчора, 10:49

Олександр Кочетков

Як ефективно протидіяти загрозам з повітря
Як ефективно протидіяти загрозам з повітря
«Фламінго»: факти і міфи про нову українську ракету
«Фламінго»: факти і міфи про нову українську ракету
Чому Білорусь залишається поза увагою ЗСУ?
Чому Білорусь залишається поза увагою ЗСУ?
Чи бив ворог «Ярсом» по Дніпру?
Чи бив ворог «Ярсом» по Дніпру?
Про «Томагавки» для України. Але вже без іронії
Про «Томагавки» для України. Але вже без іронії
Чи спрацювали дрони‑перехоплювачі під час останньої атаки?
Чи спрацювали дрони‑перехоплювачі під час останньої атаки?

Новини

Атака на Харківщину: є постраждалі, серед них – дитина
12 жовтня, 09:44
Європа продовжує фінансувати Кремль: які країни збільшили імпорт російських енергоносіїв?
12 жовтня, 04:46
В Україні хмарно, дощитиме: прогноз погоди на 10 жовтня
10 жовтня, 06:01
В Україні дощитиме: прогноз погоди на 9 жовтня
9 жовтня, 05:59
В Україні хмарно, місцями дощитиме: прогноз погоди на 8 жовтня
8 жовтня, 05:59
В Україні хмарно: прогноз погоди на 7 жовтня
7 жовтня, 05:54

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua