Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2025 року

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2025 року
Українські воїни завдають окупаційним військам значних втрат у живій силі та техніці
фото: Генштаб ЗСУ

Нині триває 1313-й день повномасштабної війни

 

За минулу добу відбулося 173 бойових зіткнень. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Новини війни

За уточненою інформацією, вчора противник завдав 81 авіаційного удару, скинувши 156 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 5118 обстрілів, зокрема 107 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6262 дрони-камікадзе.

Останні новини з фронту

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири пункти управління БпЛА, склад боєприпасів та три інших важливих об'єкти окупантів.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках

Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2025 року фото 1

Минулої доби українські воїни відбили п’ять атак загарбників. Також ворог завдав 20 авіаударів, застосувавши при цьому 50 керованих авіабомб, та здійснив 205 обстрілів, зокрема 12 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2025 року фото 2

Ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки.

На Куп’янському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2025 року фото 3

Відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки.

На Лиманському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2025 року фото 4

Ворог атакував 15 разів. Намагався прорвати оборону у районах населених пунктів Шандриголове, Колодязі та Торське.

На Сіверському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2025 року фото 5

Ворог здійснив шість спроб прориву в районах Серебрянки, Федорівки та у бік Дронівки.

На Краматорському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2025 року фото 6

Окупанти тричі атакували у бік Ступочок.

На Торецькому напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2025 року фото 7

Ворог здійснив 14 атак у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Покровському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2025 року фото 8

Наші захисники зупинили 59 штурмів агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне.

На Новопавлівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2025 року фото 9

Противник здійснив 21 атаку у районах населених пунктів Січневе, Піддубне, Новоселівка, Соснівка, Маліївка, Новомиколаївка, Березове та Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2025 року фото 10

Наші оборонці відбили дев’ять спроб ворожих підрозділів просунутись вперед в районі Полтавки.

На Оріхівському напрямку

Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2025 року фото 11

Сили оборони відбили шість атак окупаційних військ в районі Степового, Кам’янського та у бік Новоданилівки й Новоандріївки.

Нагадаємо, триває 1313-й день повномасштабної війни в Україні.

Події в Україні
Карта бойових дій в Україні станом на 28 вересня 2025 року
На тимчасово окупованих територіях України зростає дефіцит продуктів
На тимчасово окупованих територіях України зростає дефіцит продуктів
Втрати ворога станом на 28 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 28 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
Масована атака на Україну: головне за ніч
Масована атака на Україну: головне за ніч
Росія вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі: є постраждалі
Росія вдарила по багатоповерхівці у Запоріжжі: є постраждалі
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 вересня: ситуація на фронті

