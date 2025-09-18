Окупанти просунулись поблизу трьох сіл – DeepState

В Україні триває 1303-й день повномасштабної війни

У ніч проти 18 вересня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Згідно з нею, ворог просунувся біля ворог просунувся біля трьох населених пунктів на лінії фронту. Окупанти просунулись поблизу Кіндрашівки, Степової Новосілки та Новоіванівки.

Російські війська завдали одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 93 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 1876 дронів-камікадзе та здійснили 3219 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.