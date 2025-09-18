Головна Країна Події в Україні
Окупанти просунулись поблизу трьох сіл – DeepState

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Окупанти просунулись поблизу трьох сіл – DeepState
В Україні триває 1303-й день повномасштабної війни

У ніч проти 18 вересня аналітики DeepState оновили мапу бойових дій.

Згідно з нею, ворог просунувся біля ворог просунувся біля трьох населених пунктів на лінії фронту. Окупанти просунулись поблизу Кіндрашівки, Степової Новосілки та Новоіванівки.

В Україні триває 1303-й день повномасштабної війни

Російські війська завдали одного ракетного та 67 авіаційних ударів, застосували одну ракету та скинули 93 керовані авіабомби. Крім цього, залучили до ударів 1876 дронів-камікадзе та здійснили 3219 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

