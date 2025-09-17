Потрапив під снайперський обстріл у районі Бахмута. Згадаймо Сергія Пенюка

У 19 років Сергій Пенюк пішов захищати Батьківщину – став охоронцем кордонів

У майбутньому Сергій Пенюк мріяв започаткувати свою справу, однак, не судилося

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам’ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Сергія Пенюка.

23-річний сержант Сергій Пенюк, позивний Зять, загинув 1 листопада 2023 року біля села Іванівське, що під Бахмутом на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Чернівецьку обласну раду.

Народився Сергій Сергійович Пенюк 31 липня 2000 року у селищі Глибока Чернівецької області. Швидко подорослішав, адже у 16 років втратив батька. Хлопець допомагав виховувати молодшого брата.

«Син ніколи не проходив повз того, хто слабший. Кошенята, пташенята, діти, яких кривдили інші, – усі знаходили в Сергійкові захисника. Його слово було міцним, як камінь, але в серці завжди залишався простір для ніжності. Він ріс чесним, упертим і світлим. Міг сперечатися, але завжди тримав слово. Міг мовчати, але його мовчання було насичене більше, ніж будь-які промови», – згадує мама захисника Людмила Пенюк.

Син ніколи не проходив повз того, хто слабший, пригадує мама захисника Людмила Пенюк фото: Незабутні: Буковина пам'ятає/Facebook

У 2020 році Сергій закінчив Чернівецький фаховий коледж технологій та дизайну за спеціальністю «Фінанси, банківська справа та страхування». Він колекціонував моделі машин та мріяв відкрити станцію обслуговування авто.

Із 2019 року хлопець служив у Державній прикордонній службі України. Від травня 2022-го був водієм-кулеметником 11-го прикордонного загону. Виконував бойові завдання на різних гарячих ділянках фронту.

«Сергій довгий час перебував у складних умовах, бачив сам, як гинуть його побратими – це була його особиста трагедія», – розповідає мама захисника Людмила Пенюк.

23-річний сержант Сергій Пенюк, позивний Зять, загинув 1 листопада 2023 року біля села Іванівське, що під Бахмутом на Донеччині. Під час виконання бойового завдання потрапив під снайперський обстріл. Поранення були смертельними.

Тіло прикордонника не змогли евакуювати з поля бою через постійні обстріли фото: Незабутні: Буковина пам'ятає/Facebook

Тіло прикордонника не змогли евакуювати з поля бою через постійні обстріли. У Сергія залишилися мама, брат, бабуся і дідусь.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.