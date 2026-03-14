Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня українського добровольця

Із нагоди Дня українського добровольця Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами, рідними загиблих захисників і цивільними та вручив державні нагороди. Глава держави подякував кожному й кожній за захист України та Українського народу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента.

«Українці вже не раз доводили, що вміють виборювати своє і вміють захищати свій дім. Тільки такі засліплені пропагандою, як росіяни, могли б вирішити, що їм начебто вдасться отримати Україну та підкорити всіх нас. Кожен, хто українців справді знає, так само знає, що Україну ми не віддамо і свою гідність зможемо захистити», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що тисячі українських добровольців як у різні часи нашої історії, так і зараз своїм вибором і вірою в Україну допомогли мільйонам інших. Володимир Зеленський закликав пам’ятати, як багато це означає для України і яких людей ми, на жаль, втрачаємо в цій війні. Присутні вшанували хвилиною мовчання пам'ять полеглих воїнів.

Глава держави вручив ордени «Золота Зірка» рідним загиблих Героїв України. Найвищого державного звання удостоєні:

Молодший сержант Олександр Коваленко. З перших днів повномасштабного російського вторгнення захищав Україну в районі Мощуна та Ірпеня. Брав участь у боях на Луганщині, Донеччині та Запоріжжі, звільняв острів Зміїний. У липні 2023 року на Херсонщині керував штурмовою групою, що форсувала Дніпро й закріпилася на тимчасово окупованій території. 24 серпня 2023 року зазнав смертельного поранення.

Лейтенант Анатолій Липчей. У січні торік на Покровському напрямку його танк вступив у бій проти двох ворожих танків та двох БМП, підбив одну російську бойову машину піхоти, вдало маневрував від обстрілу, але згодом був підбитий. Лейтенант дав команду екіпажу евакуюватися, але сам залишився – прикривав відхід побратимів. Анатолій Липчей підбив ще одну російську БМП і танк, але, на жаль, загинув від влучання снаряда ворожого танка.

Капітан Владислав Сенюк. У 2022 році обороняв Київщину та Сумщину. Виконував контрдиверсійні та розвідувальні завдання на Херсонщині, Миколаївщині, Запоріжжі й Донеччині. У серпні – вересні 2024 року брав участь у Курській операції, здійснював прикриття груп, які наступали. Торік його тактична група знищила близько 240 окупантів. Загинув 25 вересня 2025 року на Донеччині під час бойового завдання.

Старший лейтенант Олег Черкасенко. Очолював зведений розвідувальний підрозділ, який виконував бойові завдання в районі Бахмута. У травні 2023 року знищив командира ворожої розвідувальної роти, забрав його радіостанцію. Протягом кількох днів українські захисники отримували інформацію про плани окупантів, штурми та переміщення. Олег Черкасенко загинув у бою 11 травня 2023 року.

Володимир Зеленський особисто вручив «Золоту Зірку» Героя України старшому лейтенанту Андрію Бублику. Керівник розвідувальної групи, яка неодноразово здобувала дані про ворога, що давали змогу стримувати наступи окупантів. У серпні 2025 року на Запоріжжі завдяки цьому українські воїни знищили шістьох російських загарбників і захопили ворожі документи, телефони й засоби зв'язку. В іншому бою ліквідували 18 окупантів та отримали інформацію, завдяки якій суміжні підрозділи знищили ще майже 40 ворогів.

Глава держави також вручив воїнам відзнаку «Хрест бойових заслуг». Нагороду отримали:

Підполковник Єгор Ноздряков. Заступник командира 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади. У серпні торік планував і керував операцією зі стримування росіян у районі Добропілля. Бригада здійснила контрнаступ на декілька сіл і знищила близько 40 окупантів. Загалом за серпень – жовтень минулого року підрозділи під його керівництвом ліквідували близько 1300 й поранили майже 700 окупантів, спалили понад 130 одиниць озброєння та військової техніки ворога.

Сержант Володимир Руденко. Учасник близько 25 бойових операцій. Під час одного з ворожих штурмів дістався замаскованого бронетранспортера, знищив кулеметний розрахунок і близько відділення піхоти окупантів. Зазнав поранення внаслідок влучання міни в БТР, коли прикривав вогнем побратимів, проте не залишив машину та продовжив бій. Знищив іще п’ятьох ворогів і сприяв оточенню й полону 14 російських загарбників.

Підполковник Богдан Скрипник. Командир десантно-штурмового батальйону. Учасник численних бойових операцій зі знищення ворожої піхоти, техніки, утримання важливих рубежів та звільнення населених пунктів на Донеччині. З жовтня 2025 року до січня 2026-го організував сім наступальних і шість оборонних операцій у районі Мирнограда, під час яких українські воїни знищили майже 60 і поранили 20 окупантів, а також спалили ворожий танк і три бронетранспортери.

Крім того, Президент відзначив захисників і цивільних орденами Богдана Хмельницького І ступеня, «За мужність» І та ІІІ ступенів, Ярослава Мудрого V ступеня, «За заслуги» ІІІ ступеня і медалями «За врятоване життя».

Нагадаємо, 14 березня 2026 року в Україні відзначається День добровольців. Цю річницю встановила Верховна Рада України у 2017 році з метою вшанування мужності та героїзму тих, хто захищав незалежність, суверенітет і територіальну цілісність країни.