23-річний військовий закохався і пішов у СЗЧ. Історія закінчилася несподівано

Надія Карбунар
Нині Роман готується повернутися на службу
В Україні тисячі військовослужбовців, які раніше самовільно залишили частини, повертаються до лав Сил оборони

На Львівщині 23-річний Роман проходить базову військову підготовку. Зараз він офіційно рахується в СЗЧ. Хлопець підписав контракт одразу після строкової служби, але в січні 2022 року просто зник з навчального центру. Як інформує «Главком», про це йдеться у сюжеті tsn.ua.

«Одноманітна служба, нічого нового не мінялося – просто наряд та уточнення. А ще – закохався, хотів бути ближче до дівчини», – каже Роман.

Два роки він жив цивільним життям, поки його не зупинили представники Військової служби правопорядку (ВСП). Тепер Роман знову вчиться воювати і вже обрав собі новий підрозділ – Третю штурмову бригаду.

Серед тих, хто повертається, чимало людей з реальним бойовим досвідом.

Віктор із Донеччини воював у Соледарі та Часовому Ярі, зазнав опіків і поранення. Після лікарні не повернувся до частини, бо почувався зле, а рапорти на долікування не погоджували.

Владислав із Житомирщини провів півтора року на «нулі» без відпусток. Каже: морально виснажився, хотів обійняти дітей. Побув у СЗЧ понад рік і повернувся сам.

«Совість трошки гризла. Розумів, що і дітям треба приклад показати, що батько не прогуляв це все», – каже Владислав.

Як працює механізм повернення

За самовільне залишення частини кримінальне провадження відкривають уже на третій день. Проте закон дає можливість уникнути в’язниці, якщо боєць повертається добровільно.

Алгоритм дій для військового в СЗЧ:

  • Звернутися до зонального відділу Військової служби правопорядку (ВСП).
  • Скористатися механізмом через застосунок «Армія+».
  • Отримати судове рішення про повернення на службу без кримінальної відповідальності.

Психологи та капелани: боротьба зі страхом

У батальйоні резерву з бійцями працюють психологи та священники. Командири кажуть: причини втечі у всіх різні – від конфліктів із командирами до релігійних переконань. Капелани допомагають вірянам зрозуміти, що оборона країни – це не гріх.

Наразі тисячі військових уже проходять перепідготовку. Віктор отримав ухвалу суду та вирушає до 5-ї танкової бригади. Владислав і Роман ще чекають на остаточні рішення, але вже готуються знову взяти зброю до рук.

Раніше Генштаб відповів, куди відправляють бійців, які повернулися із СЗЧ. Під час переведення з батальйонів резерву військових після самовільного залишення частини (СЗЧ) враховуються рекомендаційні листи від бойових бригад, що потребують поповнення особовим складом. Такі ж листи від військових частин забезпечення до уваги не беруться. 

Раніше військовослужбовець і народний депутат VIII скликання Ігор Луценко назвав самовільне залишення частин (СЗЧ) найбільшою проблемою української армії.

Також «Главком» писав, що ситуація з ухиленням від мобілізації в Україні є критичною, а 80% призовників тікають з центрів підготовки. Кількість тих, хто ухиляється, з часом може зрівнятися з чисельністю чинної армії.

Читайте також

Ситуація на фронті 17 лютого
Лінія фронту станом на 17 лютого 2026. Зведення Генштабу
17 лютого, 22:20
Буданов вважає, що поєднання сильної армії та принципів справедливості – єдиний реалістичний підхід на шляху до миру
Буданов поділився своїм баченням безпечного майбутнього України
24 лютого, 13:03
Втрати противника та остаточні масштаби пошкоджень уточнюються
Генштаб підтвердив ураження радіолокаційні станції ЗРК С-300
1 березня, 12:55
Ситуація на фронті 2 березня
Лінія фронту станом на 2 березня 2026. Зведення Генштабу
2 березня, 22:24
День української музики нардепи пропонують відзначати у третю суботу вересня, дата пов'язана з фестивалем «Червона Рута»
Парламент пропонує запровадити День української музики
3 березня, 16:02
Підрозділи Сил оборони України завдали серії ударів по військових об’єктах російських військ
Сили оборони уразили пункти управління дронами росіян
4 березня, 04:21
Окупанти і словом не обмовилися про прицільний удар по житловому будинку в Харкові
Росія зробила цинічну заяву після масованої атаки по Україні
7 березня, 15:58
Пожежу після атаки гасили 75 рятувальників
Росія атакувала енергетичну інфраструктуру Буковини «Калібрами». Влада повідомила про наслідки
7 березня, 17:23
Через побоювання покарання частина командирів може змінювати або пом’якшувати інформацію у звітах, каже Крот
Комбриг назвав головну проблему армії
8 березня, 19:37

Події в Україні

23-річний військовий закохався і пішов у СЗЧ. Історія закінчилася несподівано
23-річний військовий закохався і пішов у СЗЧ. Історія закінчилася несподівано
РФ вдарила по житловому кварталу Запоріжжя: є загиблі та поранені (фото, відео)
РФ вдарила по житловому кварталу Запоріжжя: є загиблі та поранені (фото, відео)
Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня українського добровольця
Зеленський вручив державні нагороди з нагоди Дня українського добровольця
Мобілізованого відмовилися брати на службу у кількох військових частинах: що він говорив
Мобілізованого відмовилися брати на службу у кількох військових частинах: що він говорив
Скандальний блогер Сергій Іванов, який нібито мав бронювання від влади, пішов до війська
Скандальний блогер Сергій Іванов, який нібито мав бронювання від влади, пішов до війська
Як технології ЗСУ можуть змінити війну на Близькому Сході: подробиці від Fox News
Як технології ЗСУ можуть змінити війну на Близькому Сході: подробиці від Fox News

Новини

В Україні сонячно та тепло: прогноз погоди на 14 березня
Сьогодні, 06:00
«Динамо» здобуло вольову перемогу над «Оболонню» в дербі Києва
Вчора, 19:59
«Карпати» розгромом «Полтави» перервали смугу невдач в УПЛ
Вчора, 14:54
Україна остаточно втратила чергового талановитого гімнаста
Вчора, 14:36
Зеленський прибув до Єлисейського палацу на зустріч із Макроном (відео)
Вчора, 13:49
Сили оборони уразили пускову установку С-300, радіолокаційну станцію та склади боєприпасів ворога
12 березня, 11:37

Прес-релізи

Українські банки готові до кредитування економіки
Українські банки готові до кредитування економіки
10 березня, 17:17
