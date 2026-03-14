Російський дрон влучив у пасажирський поїзд

Дрон поцілив у тепловоз у хвості потяга

Внаслідок ворожого удару пасажири приміського потяга на Сумщині не постраждали

У суботу, 14 березня, російський дрон влучив у приміський пасажирський потяг на Сумщині. Як інформує «Главком», про це повідомили в Сумській обласній прокуратурі в коментарі «Суспільному».

Дрон поцілив у тепловоз у хвості приміського пасажирського потяга «Смородине – Ворожба» поблизу села Новоселиця Верхньосироватської громади.

За попередніми даними, постраждалих немає. Пасажирів потяга евакуювали у безпечне місце.

Раніше на Харківщині армія РФ влучила безпілотником у приміський поїзд. Пасажири не постраждали. Машиніст і помічник машиніста отримали уламкові поранення – медики надали їм необхідну допомогу на місці.

Нагадаємо, у ніч проти 14 березня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київську область, застосувавши дрони та ракети. Під ударом опинилися кілька районів області, є загиблі та постраждалі, пошкоджено житлові будинки й інфраструктуру.