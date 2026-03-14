Мобілізованого відмовилися брати на службу у кількох військових частинах: що він говорив

Надія Карбунар
Надія Карбунар
Мобілізованого відмовилися брати на службу у кількох військових частинах: що він говорив
Олександра не прийняли у 150-й бригаді та 42-й бригаді через стан здоров’я
Борщівський районний суд Тернопільської області ухвалив вирок місцевому жителю за ухилення від призову під час мобілізації. Чоловіка визнали обмежено придатним, проте військові частини неодноразово відмовлялися приймати його на службу через напади епілепсії. Зрештою, справа дійшла до суду. Про це інформує «Главком» із посиланням на tsn.ua.

У суді чоловік свою вину визнав лише частково. Житель Тернопільщини наполягав: він не просто уникає обов’язку, а реально боїться за своє життя через стан здоров’я. За його словами, після ВЛК 2023 року його возили до військових частин у Рівне, Полтаву та Чортків, проте командування щоразу відмовлялося його брати.

«Я хворію на епілепсію, втрачаю свідомість. Коли мене возили по частинах, жодна не приймала. Під час чергового проходження ВЛК у Тернополі я знову мав приступ, але працівники ТЦК реагували скептично і казали, що я симулюю», – заявив підсудний.

Свідки у справі надали суперечливі покази. Сімейна лікарка підтвердила, що 2023 року підозрювала в Олександра епілепсію і давала направлення на обстеження в Тернопіль, але той не поїхав. Лікар психіатр-нарколог зазначив, що на обліку підсудний не перебував.

«Його оглянули, були судоми з втратою свідомості. Проте ми зробили висновок, що захворювання не носить щоденний характер і проявляється на фоні стресу. Загрози життю на той момент не було», – сказав інший лікар.

Представники ТЦК підтвердили: Олександра дійсно не прийняли у 150-й бригаді та 42-й бригаді через стан здоров’я, після чого він почав писати відмови від мобілізації.

Олександр обвинувачувався у трьох випадках ухилення: у листопаді 2023-го, січні та лютому 2024 року. Проте суд встановив, що слідство допустило серйозну помилку.

Відомості до ЄРДР були внесені 2 січня 2024 року на основі повідомлення ТЦК про листопадову відмову. Проте прокурори додали в обвинувачення ще два випадки, які сталися пізніше, не вносячи щодо них окремих записів до Реєстру.

Суд постановив: докази щодо подій 18 січня та 28 лютого 2024 року є недопустимими, оскільки вони були отримані поза порядком, визначеним законом. Через це за цими епізодами Олександра виправдали.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України (епізод листопада 2023 року) та призначив покарання – три роки позбавлення волі. Однак, було враховано щире каяття Олександра, його позитивну характеристику, наявність неповнолітньої дитини, та звільнено від відбування покарання з іспитовим терміном на рік і шість місяців.

«Главком» писав, що Україні суди масово виписують штрафи співробітникам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) за недбале ставлення до військової служби в умовах особливого періоду. Йдеться про грошові стягнення від 17 тис. грн до 34 тис. грн за порушення вимоги знімати свою роботу на камеру. 

Як відомо, з 17 липня 2024 року українське законодавство зобов’язало військових ТЦК проводити заходи з оповіщення громадян призовного віку за допомогою фото і відеофіксації. Тодішній міністр оборони Рустем Умєров затвердив спеціальну інструкцію, як повинні діяти військові ТЦК, фільмуючи на бодікамери чи відеореєстратори заходи оповіщення громадян. Через рік, у серпні 2025-го наступник Умєрова, міністр оборони Денис Шмигаль видав невідкладне доручення, згідно з яким: з 1 вересня 2025 року ТЦК повинні проводити свої рейди «виключно з використанням засобів відеофіксації (нагрудних камер) та дотримання вимог законодавства про їх застосування».

До слова, депутати готують чергове посилення законодавства про мобілізацію та проходження військової служби. Станом на березень 2026 року пріоритетом є боротьба з ухиленням від призову та випадками самовільного залишення частин.

